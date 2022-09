Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Intet er overladt til tilfældighederne, når en monark afgår ved døden. Men ét spørgsmål har rejst sig, efter at dronning Elizabeth gik bort.

Nu er det spørgsmål blevet besvaret.

Spørgsmålet om, hvad der skulle ske med Elizabeths tre elskede hunde, corgierne Muick og Sandy og dorgien Candy.

De tre hunde har fundet en ny ejer internt i den britiske kongefamilie, skriver Sky News.

En skandaleombrust og dybt kontroversiel person i kongehuset, vel at mærke.

Det vrimlede med corgier, da dronning Elizabeth i 2002 mødte New Zealands rugbylandshold. Foto: Kirsty Wigglesworth/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det vrimlede med corgier, da dronning Elizabeth i 2002 mødte New Zealands rugbylandshold. Foto: Kirsty Wigglesworth/AFP/Ritzau Scanpix

Det bliver således prins Andrew og hans eks-kone, hertuginde Sarah, som vil tage sig af de tre hunde.

Det bekræfter en talsperson for prins Andrew over for Sky News.

Det vakte ramaskrig, da det kom frem, at prins Andrew havde et nært venskab med den afdøde sexforbryder og milliardær, Jeffery Epstein. Især da prinsen også selv blev anklaget for at have misbrugt et af Epsteins ofre, Virginia Giuffre, seksuelt.

I januar måtte prins Andew trække sig fra sine royale forpligtelser og aflevere alle sine militære titler og medaljer tilbage efter at have indgået et forlig i Epstein-Giuffre-sagen.

Prins Andrew skal gøre sig umage for at give corgierne og dorgien et lige så luksuriøst og forkælet hundeliv, som hans mor gjorde.

Racen corgi er blevet synonym med dronning Elizabeth, som i mange, mange år ejede mindst én corgi-hund.

De fleste af Dronningens corgiers stamtræ går tilbage til hendes allerførste corgi, Susan, som hun fik til sin 18-års fødselsdag.

På dette billede fra 1956 ses dronning Elizabeth og hendes mor med en af de mange corgier, den nu afdøde dronning nåede at eje i løbet af sit lange liv. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere På dette billede fra 1956 ses dronning Elizabeth og hendes mor med en af de mange corgier, den nu afdøde dronning nåede at eje i løbet af sit lange liv. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Hendes sidste corgi, Whisper, døde i 2018, og så troede de fleste nok, at det var slut med hunde for regenten.

Men i 2021 blev hun igen corgi-ejer, da hun under prins Phillips indlæggelse fik de to hvalpe, Fergus og Muick, i gave. Fergus døde kort efter, men sønnen Andrew gav hende en ny hvalp, Sandy, på dagen, der ville have været prins Phillips 100-års fødselsdag.

Oven i dette havde hun også dorgi-hunden Candy, som var en af Whispers hvalpe. Dorgi er en blanding mellem en corgi og dacshund.

De havde deres eget rum i Buckingham Palace, deres hundekurve fik dagligt friske lagener, og deres kost bestod blandt andet af frisk kaninkød, som blev serveret af en gourmetkok.

Dronning Elizabeth blev ofte set sammen med sine elskede hunde, som hun selv passede i det omfang, de royale pligter gjorde det muligt.

Hundene var således tit med, når hun nød weekenderne på Windsor Castle.

Dronning Elizabeth sov stille ind på Balmoral Castle i Skotland torsdag aften i sidste uge. Hun blev 96 år gammel og nåede at regere Storbritannien i 70 år.