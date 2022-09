Lyt til artiklen

Har du nogen sinde drømt om at bo som de kongelige?

Nu har du muligheden. Dronning Elizabeths tidligere hus ved Sandringham House kan nu lejes via Airbnb.

Det skriver TMZ.

Indehaveren af huset, man kan leje, beskriver huset således:

»Den charmerende Norfolk-perle, det tidligere var ejet af hendes majestæt dronningen, ligger i hjertet af hendes højt elskede Sandringham-grund,« og nævner desuden, at dronning Elizabeths gartner boede i huset.

Huset koster 400 pund per overnatning, og har plads til otte gæster fordelt på to etager. Huset har hele fire soveværelser og fire badeværelser. Huset er desuden omringet af en masse grønne arealer og en afslappende, grøn have.

Amanda Cupples, der er chef for Airbnbs nordeuropæiske afdeling, fortæller til TMZ, at hun er glad for at kunne tilbyde offentligheden muligheden for at bo i ejendommen. Hun tilføjer desuden, at hvis gæsterne er heldige, kan det være, at de ser en corgi eller to. Dronning Elizabeth elskede nemlig hunde og særligt corgier.

Hvis du har lyst til at bo i dronning Elizabeths tidligere hus, må du dog værne dig med tålmodighed. Huset er udlejet helt frem til 2024.

Du kan se ejendommen her.