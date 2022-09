Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dronningen af Danmark, kejseren af Japan, kongen af Bhutan, sultanen af Brunei.

Listen over inviterede gæster til at deltage i og overvære statsbegravelsen af den britiske dronning Elizabeth er lang – men der er også flere lande, der har måttet spejde forgæves efter en invitation.

Det skriver BBC.

I alt dukker omkring 2.000 gæster op i kirken Westminster Abbey, hvor den offentlige ceremoni begynder klokken 12 mandag middag.

Omkring 2.000 gæster møder op i kirken for at deltage i statsbegravelsen af dronning Elizabeth. De første gæster er allerede begyndt at indtage deres pladser, som man kan se på billedet. Foto: FRANK AUGSTEIN Vis mere Omkring 2.000 gæster møder op i kirken for at deltage i statsbegravelsen af dronning Elizabeth. De første gæster er allerede begyndt at indtage deres pladser, som man kan se på billedet. Foto: FRANK AUGSTEIN

Blandt dem finder man – naturligvis – store dele af den britiske kongefamilie og deres ansatte, og derudover også dronning Margrethe, kronprins Frederik, det norske, svenske, belgiske, hollandske og spanske kongepar, broderen til den afdøde prinsesse Diana, Earl Spencer, og den anerkendte naturformidler Sir David Attenborough.

En række lande har dog ikke modtaget nogen invitationer om at deltage.

En af dem, der ikke er inviteret, er den russiske præsident, Vladimir Putin.

»De diplomatiske forbindelser mellem Storbritannien og Rusland er næsten kollapset siden Ruslands invasion af Ukraine, og en talsmand for den russiske præsident Vladimir Putin har sagt, at han 'ikke overvejede' at deltage i begravelsen,« skriver BBC.

Heller ikke repræsentanter fra Syrien, Venezuela og Afghanistan er blevet inviteret med.

Det skyldes ifølge BBC, at Storbritannien ikke har nogen fuldstændige diplomatiske forbindelser med disse lande.

Ingen fra Hviderusland eller Myanmar har modtaget en invitation heller.

»Invasionen (af Ukraine, red.) blev lanceret delvist fra Hvideruslands territorium. Og Storbritannien har reduceret sin diplomatiske tilstedeværelse i Myanmar markant siden et militærkup sidste år,« oplyser BBC.

Nordkorea og Nicaragua har modtaget invitationer – men kun om at sende ambassadører. Ikke statsoverhoveder. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om de to lande har sendt nogen afsted for at deltage.