Iført en blå kjole, sin yndlings-perlehalskæde og et stort smil kigger hun ind i kameraet.

I anledning af dronning Elizabeths begravelse, som finder sted mandag middag, har det britiske kongehus frigivet et hidtil uset billede af hende.

På billedet, hvor hun ses smile stort, bærer hun – udover den trestrengede perlehalskæde, der var hendes favorit – også perleøreringe og sine akvamarin- og diamantklipsbrocher, der var en 18-års fødselsdagsgave fra hendes far, George VI, tilbage i 1944.

Det skriver Sky News.

Her ses det hidtil usete billede af dronning Elizabeth. Det blev taget omkring fire måneder før hendes død. Foto: Ranald Mackechnie Vis mere Her ses det hidtil usete billede af dronning Elizabeth. Det blev taget omkring fire måneder før hendes død. Foto: Ranald Mackechnie

Det britiske kongehus udsendte det hidtil usete portræt af Dronningen kort før midnat søndag.

»Billedet blev taget for at markere Hendes Majestæts platinjubilæum – den første britiske monark, der nåede denne milepæl,« lyder det i teksten til billedet, som fortsætter:

»I morgen (i dag, red.) vil millioner samles for at mindes hendes bemærkelsesværdige liv.«

Ifølge Sky News blev billedet af Elizabeth taget tilbage i maj – kort før at den store, landsdækkende fejring af, at hun havde siddet 70 år på tronen, gik i gang i begyndelsen af juni.

Portrættet blev taget af fotografen Ranald Mackechnie.

Kort før frigivelsen af billedet af Elizabeth, udsendte hendes ældste søn, kong Charles, også en ny udtalelse, hvori han forklarer, at han er 'rørt i en grad, der ikke kan beskrives' over alle de mange briter, der har taget sig tid til at vise hans mor deres sidste respekt. Det kan du læse mere om HER.