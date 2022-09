Lyt til artiklen

Dronning Elizabeth er gået bort torsdag aften.

Dronningen af Storbritannien nåede at regere i 70 år, hvilket er den længste regentperiode i britisk historie, da hun allerede blev dronning som 27-årig.

»Det er et stort stykke verdenshistorie, vi er vidne til i disse timer,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

De fleste har formentligt aldrig oplevet et tronskifte i Storbritannien, og nu sker det så ved bortgangen af dronning Elizabeth, der var særdeles vellidt af den britiske befolkning.

»Dronning Elizabeths død er enden på et stort stykke britisk historie, og hun efterlader monarkiet i en god stand. Det er hendes skyld, at opbakningen til monarkiet er så stor i Storbritannien – hun har altid ladet pligten gå foran alt andet, også når alting ramlede,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Ved dronningens død er det officielt hendes ældste søn, prins Charles, der nu er kong Charles, som er statsoverhoved for Storbritannien og de 14 tilknyttede lande.

»Det er et nyt Storbritannien, der vågner i morgen. Nu venter et nyt kapitel med Kong Charles. Ja, det virker nærmest helt mærkeligt at sige Kong Charles, fordi unge og gamle altid har været vant til, at monarken var Elizabeth,« fortæller kongehuseksperten.

Det forventes, at der vil være en officiel ceremoni fredag, hvor kong Charles anerkendes som den nye konge.