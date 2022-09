Lyt til artiklen

Nogle af de folk, der i timevis har stået i kø for at få et glimt af dronning Elizabeths kiste, fik lørdag et uventet besøg og hilsen fra den nye monark.



Sammen med sin søn, prins William, aflagde kong Charles køen et visit og hilste på flere af de fremmødte. Det skriver BBC.

»Jeg håber ikke, at I er blevet for kolde,« lød det fra den nye konge til de mange briter, der stod i kø langs Albert Embankment i London.

Kong Charles var kommet forbi i bil og var steget ud for at opmuntre og takke de mange mennesker, der stod i kø for at se dronning Elizabeths kiste, der ligger Castrum Doloris i Westminster Hall.

Prins William snakkede med de fremmødte. Foto: PHIL NOBLE

Mens han gik rundt havde mange travt med at filme ham, men hans sikkerhedsvagterne opfodrede til at lade værre:

»Telefonerne ned, giv hånd og nyd øjeblikket«, lød det fra vagterne.

Flere af de fremmødte fik også fornøjelsen af prins William, der også kom ud og gik og gav hånd til de fremmødte.

Og mange af de ventende havde nok godt af en opmuntring. Køen til at se dronning Elizabeths kiste er lørdag eftermiddag 14 timer lang. Kisten kan ses frem til mandag morgen.