Interessen for at se dronning Elizabeths kiste, inden monarken mandag vil blive begravet, er så stor, at myndighederne nu har måttet lukke for køen.

I foreløbig seks timer vil det således ikke være muligt at stille sig i kø, fordi der ikke er plads til flere mennesker i Southwark Park, hvor køen slutter lige nu.

Myndigheder opfordrer derfor folk til at vente med at stille sig i kø, til den er belevet afviklet.

Efter sin død torsdag aften er dronning Elizabeths kiste blevet fragtet fra Skotland til London, hvor den fra onsdag til mandag vil ligge på såkaldt castrum doloris i Westminster Hall.

Det betyder, at briterne 24 timer i døgnet kan komme forbi og sige et sidste farvel til deres dronning, som her ligger i en lukket kiste.

Men allerede onsdag var der problemer, da kisten blev kørt til Wetsminster Hall via The Mall.

Her var menneskemængden ligeledes så massiv, at politiet måtte lukke for adgangen til at stå i vejkanten og følge med – hvilket resulterede i vrede buhråb fra de mange mennesker, der havde stået i kø i hele og halve timer.

Igen mandag forventes der kaotiske tilstande, når dronning Elizabeth skal begraves.

Her vil 142 sømænd fra den britiske flåde bære kisten fra Westminster Hall til Westminster Abbey, hvor begravelsen vil starte klokken 12 dansk tid under overværelse af 2000 prominente gæster fra ind- og udland – heriblandt dronning Margrethe og kronprins Frederik.

Efterfølgende vil kisten blive fragtet til Windsor, der ligger en times kørsel vest for London. Her vil 800 gæster deltage i en mindre ceremoni i St George's Chapel ved Windsor Castle.

Slutteligt får dronning Elizabeth en mindre privat ceremoni, hvor kun hendes nærmeste familie deltager. Ifølge Buckingham Palace vil denne del ikke blive tv-transmitteret.

Dermed vil offentligheden ikke kunne se med, når hendes kiste bliver sænket ned gennem gulvet til Royal Vault, der ligger under kapellet. Her blev også hendes mand, prins Philip, sænket ned, efter han døde i april sidste år.

Efter dronning Elizabeths ønske vil ægteparret her blive begravet sammen i King George VI-kapellet i St George's Chapel.