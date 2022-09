Lyt til artiklen

Dørene er åbnet for det britiske folk, så de kan tage afsked med deres dronning en sidste gang.

Men det er altså kun, hvis man er villig til at stå i kø i mere end svimlende 24 timer.

Køerne mod Dronning Elizabeths kiste, er nemlig eksplosive. Det skriver Sky News i deres liveblog.

Kilometer efter kilometer står briterne lige nu klar til at træde gennem porten til Westminster Hall, hvor dronningen ligger i sin kiste.

Kisteceremonien er et led i den britiske landesorg, hvor projekt 'The London Bridge is down' i øjeblikket udspiller sig.

Billederne indefra Westminster Hall viser både briter i deres fineste puds med jakkesæt og slips, men også de mere afslappede, der vinker farvel i joggingtøj.

Fælles for briterne har det dog været, at alle dem, der er kommet igennem de kilometerlange køer, er stille – og respektfulde overfor reglerne ved kisten.

Dronning Elizabeth døde torsdag 8. september. Hun blev 96 år.