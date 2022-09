Lyt til artiklen

Den tidligere komtesse, Josephine af Rosenborg, er grandkusine til kronprins Frederik - og tilmed en fjern arving til 1700-tallets Kong Georg II af Storbritannien.

Derfor er hun - omend meget langt nede i rækken - arvtager til den britiske trone.

Josephine af Rosenborg nåede dog aldrig at møde dronning Elizabeth, før monarken sov stille ind torsdag.

»Jeg nåede aldrig at møde hende - desværre, det kunne har været sjovt! Sådan har det ikke ligget i kortene, men vi har mødt sønnerne og Anne,« forklarer Josephine af Rosenborg om dronning Elizabeths fire børn: Kong Charles, prins Andrew, prins Edward og prinsesse Anne.

Josephine af Rosenborg. Foto: Thomas Lekfeldt

Alligevel har Josephine af Rosenborg fulgt dronning Elizabeth som monark, og hun har kun rosende ord til overs for den afdøde majestæt, der nåede at tjene som dronning i 70 år.

»Jeg synes, det har været fantastisk - hallo, 70 år, det er vildt og rigtig flot. Men hun blev mæt af dage, hun har udtjent sin værnepligt, kan man sige, og gjort det fantastisk for England. Hun har i hvert fald formået at samle England rigtig, rigtig meget,« lyder lovprisningen fra den tidligere komtesse.

»Nu er det op til kongen at løfte arven. Det bliver spændende.«

For Kong Charles har Josephine af Rosenborg mødt, og hun har stor tiltro til ham som Storbritanniens nye konge.

Kong Charles har overtaget for sin mor, den afdøde dronning Elizabeth. Foto: DANIEL LEAL

Derfor forventer hun, at han, ligesom sin afdøde mor, kan blive en samlende kraft for briterne.

»Ja, det kan han. Nu får han jo lov måske, så det skal nok blive godt,« forsikrer Josephine af Rosenborg.

Dertil har hun et sidste ønske for fremtiden i det britiske kongehus, der i de senere år har været ramt af, at både prins Harry har trukket sig fra sine royale forpligtelser, mens prins Andrew fik sine fjernet efter anklager om seksuelle krænkelser af mindreårige.

»Jeg håber, der bliver familiefred og alting,« lyder det til slut fra Josephine af Rosenborg.