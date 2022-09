Lyt til artiklen

Er det for meget af det gode, når det britiske samfund bliver sat på pause i 12 dage, mens man sørger over dronningens død?

Britiske medier i særdeleshed har været plastret til i stof om dronning Elizabeths død. Nu kommer modreaktionen.

Det forventer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som er bosat i London.

»Det, som vi har set i de seneste dage, er, at folk er faldet baglæns over hinanden for at synge dronning Elizabeths dyder. Som var hun en kombination af Gandhi og Jesus,« siger Jakob Illeborg således.

»Men det er ikke alle i Storbritannien, der deler det syn. Og efterhånden som dagene nu går, er der flere og flere, der vil turde sige deres mening om det, som er foregået efter nyheden om dronningens død,« siger Jakob Illeborg.

Han pointerer, at det britiske parlament nu blandt andet holder pause, og at alt muligt heriblandt amatørfodbolden på alle niveauer helt ned til rækkerne med de mindste børn blev aflyst i weekenden. For at vise respekt.

»Et voldsomt overtal er kongevenlige, men vi ser også flere steder – eksempelvis i Skotland, i Nordirland og i store, nordlige byer som Manchester og Liverpool – at der findes et stort mindretal af republikanere,« fortæller Jakob Illeborg.

»De har også i det store hele vist respekt for, at en kvinde trods alt er død. Men som dagene går, vil vi se, at der kommer en modreaktion. De kan godt adskille respekten for en kvindes dødsfald og så deres modstand mod monarkiet, som hun repræsenterede,« forklarer han.

Ved en moddemonstration i Edinburgh blev en demonstrant i weekenden anholdt for at protestere mod monarkiet, påpeger Jakob Illeborg.

Og han vurderer, at der nu vil komme en debat i det britiske samfund og i medierne omkring den reaktion, som dronningens død har affødt.

»Jeg tror, at der er rigtig mange briter – især blandt de yngre – som ikke gider at sørge mere. De føler, at sorgen er blevet dem påtvunget, og det tror jeg, at mange har det svært med,« siger Jakob Illeborg.

Dronning Elizabeth II døde torsdag eftermiddag i en alder af 96 år. Hun er siden blevet efterfulgt af sin søn, 73-årige Charles III.