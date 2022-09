Lyt til artiklen

Hun kigger frem for sig med et blidt smil på læberne, mens rynkerne ved øjnene vidner om et langt – og levet – liv.

Det sort-hvide billede (som kan ses herunder) af den britiske dronning Elizabeth blev udvalgt til at følge med den tunge meddelelse om hendes bortgang torsdag – men faktisk blev det taget for flere år siden.

Det skriver The Independent, som er dykket ned i fotografiets baggrundshistorie.

Portrættet blev taget for mere end 15 år siden i forbindelse med, at den britiske monarks rundede de 80 år.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Bag kameraet stod fotografen Jane Bown – og hun havde selv bedt om lov til at fotografere Elizabeth, mens hun sad i det såkaldt blå tegneværelse på Buckingham Palace i London.

Nogle år senere, i 2014, satte fotografen nogle ord på oplevelsen:

»Jeg kredsede om stolen og skød omkring tre ruller. Jeg kan lide billedet af Dronningen, der smiler blidt, idet hendes hofdame træder ind i rummet,« fortalte hun til The Independent.

Det var Elizabeth selv, der havde udvalgt Jane Bown til at tage portrætbillederne i forbindelse med hendes fødselsdag i 2006.

Ifølge The Independent havde Bown begyndt sin karriere som fotograf tilbage i slutningen af 1940erne – og hun blev kendt for udelukkende at tage sort-hvide billeder, oftest i et naturligt lys.

I 1995 modtog hun den britiske orden CBE for at have repræsenteret sit land på værdig vis, og under ceremonien kaldte dronning Elizabeth hende for en artist.

Til det svarede Bown, der sov ind i 2014 i en alder af 89:

»Jeg er ikke nogen artist, jeg er bare middelmådig.«

Dronning Elizabeth sov fredeligt ind sent torsdag eftermiddag, lyder det i den officielle udtalelse fra det britiske kongehus. Hun blev 96 år.