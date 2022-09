Lyt til artiklen

Det var flosset i kanterne, men båndet mellem dem var stadig stærkt. Så stærkt, at han opkaldte sin yngste datter efter hendes kælenavn. Lilibet.

Nu er båndet revet itu. Uden at de fik mulighed for at tage den endelige afsked. Og måske, uden at prins Harry nåede at få den sidste tilgivelse? For de rifter, han kradsede i monarkiet, for de sår, han påførte hende.

På engelske mediers billeder kan man se en dybt berørt prins Harry ankomme til slottet Balmoral torsdag aften klokken kl. 20.52 dansk tid.

En time og 32 minutter efter dronning Elizabeth II af kongehuset officielt blev erklæret død. At han mistede sin elskede farmor.

»Min øverste oberst,« som han kærligt kaldte hende.

Enhver ved, at man ikke kan bede en bedstemor om at udpege sit yndlingsbarnebarn. Men at netop prins Harry – et ud af dronning Elizabeths i alt otte af slagsen – havde en særlig plads i hendes hjerte, har ofte været synligt.

Når de ømt omfavnede hinanden. Når han fik hendes officielle ansigt til at krakelere i latter.

Prins Harry kunne om nogen få dronning Elizabeth til at grine. Her ved Charles og Camillas bryllup 2005.

»Sammen med ham tør hun sænke paraderne,« som prins Charles' tidligere butler Grant Harrold ifølge magasinet Marie Claire sidste år fortalte i en dokumentar.

»Nogle gange tænker jeg på, om det måske er, fordi han minder dronningen om prins Philip,« tilføjede han med reference til prins Harrys glimt i øjet, smilende væsen og jokende adfærd.

Ifølge flere udenlandske medier mødte nu afdøde dronning Elizabeth ofte den side af sit barnebarn.

I sin bog ‘William and Harry: Behind the Palace Walls’ beskrev royal korrespondent og forfatter Katie Nicholl en af de episoder, der fik dronningen til at le hjerteligt.

Prins Harry havde nemlig sneget sig ind på hendes kontor og indtalt et nyt automatisk svar på dronningens telefonsvarer.

'Hey, hvad så? Det er Liz her! Jeg er ikke lige ved tronen. For at tale med Philip tryk 1, for Charles tryk 2, for hundene tryk 3,' lød det.

Mens dronningens privatsekretær fik et chok, da hun opdagede det, fandt Elizabeth det morsomt og rystede overbærende på hovedet.

Der var et helt særligt bånd mellem dronning Elizabeth og hendes barnebarn.

Et andet øjeblik, der viser, hvor tæt deres bånd var, kan man finde i kongehusets reklamevideo for multisportsarrangementet ‘Invictus Games’ fra 2016, som du kan se herunder.

Her sidder prins Harry og Elizabeth i sofaen på Windsor slot, hvor barnebarnet fortæller om den kommende sportsbegivenhed, som han stiftede to år forinden. Inspireret af det amerikanske Warrior Games.

Pludselig tikker en video-sms ind på hans telefon. Fra Michelle Obama.

Hvor hun og Barack Obama driller ham med, at USA kommer til at vinde stort. Hvorefter en af deres officerer i baggrunden udbryder ‘boom’, for at understrege Obamaernes påstand.

Hvorpå dronning Elizabeth med løftede øjenbryn og underspillet ironi siger ‘Boom? Really? Please!’

»Han kan få hende til alt,« som en ven tidligere har udtalt til people.com.

Men de seneste år har der været lidt længere mellem smil og jokes. Er båndet blevet flosset.

På grund af et eventyr, der endte som et mareridt.

Det var i januar 2020, at Harrys meldte sin beslutning ud om at kappe alle bånd til kongehuset. Det var slut med at repræsentere dronningen.

En beslutning, som hun ikke på forhånd var blevet orienteret om.

Hurtigt indkaldte dronningen til krisemøde på Balmoral. Kort efter kom udfaldet af mødet. De blev frataget deres royale titler. Kunne ikke længere kalde sig kongelige højheder. Hun skar igennem med hård hånd.

I adskillige interviews har han og Meghan åbent fortalt om, hvad der førte til deres radikale beslutning.

Og selvom der aldrig har hersket tvivl om, at skurkene i deres optik primært har været storebror William og hans kone Kate, så var det for den traditionsbundne dronning Elizabeth et slag. Af de helt store.

Mod monarkiet. Og mod hende.

»Min farmor og jeg har et virkelig godt forhold og en god forståelse, og jeg har den dybeste respekt for hende,« insisterede prins Harry i et interview med CBS sidste forår.

Men de kolde vinde, der fortsat blæste i de royale gemakker, påvirkede hende uden tvivl.

At være vidne til, at de to engang så tætte brødre knap kunne være i rum sammen.

Igen og igen at læse eller få genfortalt de hårde anklager mod kongehuset og den ‘stive engelske overlæbe’.

Tidligere på ugen ankom Harry og Meghan – som er bosat i Californien – så til London som led i en miniturné i Europa. Og havde ingen planer om at besøge dronningen.

På trods af at de ifølge royal korrespondent Katie Nicholl var blevet inviteret til at tilbringe et par uformelle og hyggelige dage på slottet i Skotland. De takkede nej.

Prins Harry og Meghans hjemmeside gik torsdag i sort. Til kærligt minde om hendes majestæt dronning Elizabeth II, stod der.

Men da prins Harry torsdag eftermiddag fik det ildevarslende opkald, ændrede han planer. Alene tog han afsted i et privatfly. Mod det skotske slot Balmoral. For at tage afsked. For den endegyldige forsoning med sin elskede farmor.

Men for sent.

Da landingshjulene ramte jorden i Aberdeen, var dronningen død 16 minutter forinden.