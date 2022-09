Lyt til artiklen

I 44 år var han en af dronning Elizabeths mest betroede ansatte. Han kendte hendes hemmeligheder og uartige jokes, og pågreb sågar en mand, der var brudt ind i hendes soveværelse, mens hun sov.

Og selvfølgelig var han også ved hendes side, da dronningen blev hentet af 'James Bond' i forbindelse med OL i 2012. Nu har han fået en særlig rolle.

Paul Whybrew eller 'Tall Paul', som dronningen kærligt kaldte ham grundet hans højde, var den af hoffets ansatte, der havde arbejdet for hende længst. Og han var der til det sidste.

Ifølge britiske medier havde han viet sit liv til at arbejde for den britiske monark, og han var næsten altid ved dronningens side - også da den skrøbelige monark til sidst helst bare ville se yndlingssporten hestevæddeløb i tv’et eller gå en tur.

'Tall Paul' (th) var naturligvis også med, da skuepilleren Daniels Craig som James Bond i 2012 hentede dronning Elizabeth i forbindelse med OL i London. Foto: - Vis mere 'Tall Paul' (th) var naturligvis også med, da skuepilleren Daniels Craig som James Bond i 2012 hentede dronning Elizabeth i forbindelse med OL i London. Foto: -

Derfor var det formentlig en stor ære - der er blevet bemærket af mange briter - at netop den 63-årige Paul Whybrew blev en af de ti særligt udvalgte fra dronningens stab, der onsdag fik lov til at gå med i optoget med hendes kiste fra Buckingham Palace til Westminster Hall.

Og mens den kongelige familie gik bag ved kisten, så gik 'Tall Paul', der formelt bærer titlen 'Page of the Backstairs', på en særlig plads foran.

At det skulle blive Paul Whybrew, der er den andenældste af fire søskende fra Essex, der endte som en af monarkens mest fortrolige, stod ikke ligefrem skrevet i kortene.

Hans far var bankdirektør, og i hans familie var der ingen tradition for at arbejde for kongehuset. Men alligevel var det den vej, som han valgte at gå.

Paul Whybrew fik en æresplads (forrest midt mellem de to heste), da dronning Elizabeths kiste skulle escorteres fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Foto: POOL Vis mere Paul Whybrew fik en æresplads (forrest midt mellem de to heste), da dronning Elizabeths kiste skulle escorteres fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Foto: POOL

Efter gymnasiet blev han ansat som tjener ved kongehuset, men han avancerede hurtigt i graderne.

Han viste sig nemlig at være god til at håndtere dronning Elizabeths elskede hunde af racen corgi.

Det fik dronningen øje på, og da hun samtidig også havde en anden favoritansat, der hed Paul - nemlig Paul Burrel, der senere blev kendt som prinsesse Dianas butler - valgte hun at kalde den ene for 'Tall Paul' (høje Paul), og den anden for 'Small Paul' (Lille Paul).

Og dronningen valgte rigtigt. For den 193 cm høje Paul Whybrew fik en unik position i hendes liv.

'Tall Paul' ses her forrest i midten. Foto: POOL Vis mere 'Tall Paul' ses her forrest i midten. Foto: POOL

Han fulgte hende igennem alle op og nedture. Blandt hans var hans opgave at give dronningen telefonen, når nogen ringede, og selvfølgelig var det også 'Tall Paul', der var på pletten, da dronningen i 1982 fik besøg af en uindbudt 'gæst', der var brudt ind i hendes gemakker for at tale med hende.

Mens dronningen først stille og roligt talte med den 32-årige mand, så var det Paul Whybrew, der overtog, da alarmen lød. Derefter tog han sig roligt, men håndfast af manden, som fik lov til at sunde sig med et glas whisky, indtil politiet kom.

I 2022 fik Whybrew rekorden som den ansatte, der havde været ved hoffet længst tid, hvilket han blev hædret for med både en sølv og guldmedalje.

Paul Whybrew blev aldrig gift, men dedikerede hele sit liv til sit arbejde for kongehuset.

Det var kun ti af de ansatte ved hoffet, der var tættest på dronningen, der fik lov at escortere hendes kiste. Foto: POOL Vis mere Det var kun ti af de ansatte ved hoffet, der var tættest på dronningen, der fik lov at escortere hendes kiste. Foto: POOL

Da monarken i 2006 besluttede sig for at bo primært på slottet i Windsor, flyttede 'Tall Paul', der indtil da havde boet i en lille lejlighed på Buckingham Palace, med.

Som tak sagde dronning Elizabeth, at han bare kunne indrette sin hus, så han blev glad for det og sende hende regningen.

På mandag er det så Paul Whybrew, der sammen med millioner af briter, kan sige et sidste farvel til deres dronningen, når den afdøde monark bliver begravet.

Kilder: The Telegraph, Daily Mail, The Mirror