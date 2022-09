Lyt til artiklen

Internettet glemmer aldrig.

Det må Storbritanniens nye premierminister, Liz Truss, i disse dage sande, efter et klip fra 1994 er begyndt at gå sin rundgang på de sociale medier.

Her er en kun 19-årig Liz Truss på talerstolen hos partiet Liberal Democrats, som hun dengang var medlem af. Og hun holder ikke igen, da snakken falder på monarkiet.

»Alle i Storbritannien skal have muligheden for at blive til noget. Men der er kun én familie, som kan levere statsoverhovedet. Vi liberale demokrater tror på lige muligheder for alle. Vi tror på fairness og sund fornuft, vi tror på folkeafstemninger, når det kommer til store forfatningsændringer. Vi tror ikke på, at folk er født til at herske,« lød det.

Hun fortsætter med en historie om, hvordan hun har deltaget i et tv-indslag, hvor borgere blev spurgt om deres syn på monarkiet. Og svaret var, ifølge den unge politiker, klart.

»Ved I, hvad de sagde? De sagde: 'Afskaf det. Vi har fået nok'.«

At klippet dukker op nu er der en god grund til. Liz Truss var nemlig i audiens hos dronning Elizabeth i tirsdags og blev officielt Storbritanniens premierminister. To døgn senere tog dronning Elizabeth sin sidste vejrtrækning.

Og selvom monarkiet forsætter, nu med Kong Charles på tronen, er der mange, som har bemærket sammenfaldet.

Liz Truss holdt tale udenfor 10 Downing Street efter dronning Elizabeths død.

Det skal dog bemærkes, at Liz Truss sidenhen har skiftet mening om monarkiet. To år efter sin dundertale skiftede hun til det konservative parti, og hun har flere gange forklaret, at hun som ung kunne 'lide at udforske ideer og ruske op i tingene'.

»Jeg begyndte at forstå mere om, hvorfor Storbritannien har haft succes, og en del af den succes er vores monarki, som støtter det frie demokrati,« har hun fortalt til BBC.

Hun har også fortalt, at dronning Elizabeth, de gange de to mødtes, var alt for høflig til at bringe Truss' tidligere bemærkninger om monarkiet op.

Liz Truss var den 15. premierminister dronning Elizabeth nåede at have i løbet af sin tid som regent.