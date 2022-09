Lyt til artiklen

»Det er så meget bedre end at snakke, er det ikke?«

Mens en hel nation sørger over dronning Elizabeths bortgang, mindes mange hende også ved at dele anekdoter fra hendes 96 år lange liv – og særligt én af de historier hyldes nu.

Det skriver The Guardian.

I centrum for historien står den anerkendte britiske akutlæge David Nott, der i 2019 udgav bogen 'War Doctor' om de år, hvor han arbejdede frivilligt i nogle af verdens farligste krigszoner.

Arkivfoto af dronning Elizabeth fra 2018. Foto: NEIL HALL Vis mere Arkivfoto af dronning Elizabeth fra 2018. Foto: NEIL HALL

Lige fra belejringen af Sarajevo i 1993 til hemmelige hospitaler i det oprørskontrollerede østlige Aleppo i Syrien.

I bogen beskriver han, hvordan han mødte Dronningen på Buckingham Palace, efter han var kommet hjem fra den krigsramte syriske by – og på et tidspunkt begyndte følelserne om alt det, han havde oplevet, at vælde op i ham.

»Jeg ved ikke, hvad der skete, eller hvorfor det lige var Dronningen, der brød dæmningen. Måske var det, fordi hun var nationens moder, og jeg havde mistet min egen. Min underlæbe begyndte at bævre, og alt jeg havde lyst til var at bryde ned i tårer, men jeg holdt mig sammen så godt, jeg kunne,« fortæller han.

Videre fortæller han, at han håbede, at Dronningen ikke ville stille ham flere spørgsmål om Aleppo:

»Jeg vidste, at hvis hun gjorde det, så ville jeg miste kontrollen fuldstændig.«

Ifølge David Nott gav Elizabeth ham et spørgende blik, hvorefter hun rakte ud og rørte hans hånd.

Derefter vendte hun sig mod en af de ansatte ved hoffet og havde et stille ord med vedkommende, før personen pegede frem mod en sølvæske foran Dronningen.

Hun åbnede derefter æsken, som viste sig at være fuld af kiks.

»Det er til mine hunde,« forklarede hun og tog en af kiksene, knækkede den midt over og gav lægen den ene halvdel.

ARKIVFOTO fra 1969 af dronning Elizabeth, der ankommer på King's Cross med fire af sine corgier. Foto: STF Vis mere ARKIVFOTO fra 1969 af dronning Elizabeth, der ankommer på King's Cross med fire af sine corgier. Foto: STF

»Vi fodrede kiksene til corgierne (dronningens hunde, red.) under bordet, og for resten af frokosten tog hun føringen og snakkede om sine hunde, hvor mange hun havde, hvad de hed, hvor gamle de var,« beskriver David Nott i bogen.

Imens aede de hundene, og i bogen fortæller lægen, at hans uro og ængstelighed fortog sig.

»Ja,« sagde Dronningen ifølge bogen, før hun tilføjede:

»Det er så meget bedre end at snakke, er det ikke?«

På Twitter har den britiske læge Rachel Clarke delt netop det uddrag fra bogen – og siden er det strømmet ind med hilsner til Dronningen i kommentarsporet, der tæller knap 33.000 likes og 5.500 delinger:

»Hun havde altid de rigtige ord til det rette tidspunkt,« skriver en, mens en anden skriver:

»Hun var sådan en klog, medfølende kvinde.«

»Hun læste situationen helt perfekt og hjalp med at gøre ham tilpas igen. Det varmer mit hjerte,« skriver en tredje.

Dronning Elizabeth II døde torsdag eftermiddag i en alder af 96 år og efter 70 år på tronen.