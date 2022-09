Lyt til artiklen

Dronning Elizabeths kiste, der for nylig kørte i gennem Storbritanniens gader, har fået mange mennesker til at dukke op og komme og sige et sidste farvel.

Og snart vil dronningens kiste ankomme til London, hvor man kan komme og se hende i Westminster Hall, men her skal man forvente usandsynligt lange køer og mange mennesker.

London forventes at være fyldt i løbet af de kommende dage, da man venter over en million besøgende udefra for at se dronningen. I køer der forventes at vare op til 30 timer. Det skriver Daily Mail.

Det kan skabe et helt enormt køkaos, der kræver tålmodighed ud over alle grænser også selvom, man vil have mulighed for at se hende døgnet rundt i knap en uge.

Rustvognen med dronning Elizabeths kiste forlader Balmoral-slottet i Skotland søndag klokken 11.07 dansk tid. Phil Noble/Reuters Vis mere Rustvognen med dronning Elizabeths kiste forlader Balmoral-slottet i Skotland søndag klokken 11.07 dansk tid. Phil Noble/Reuters

Jernbanechefer har også advaret dem, der ønsker at rejse til hovedstaden, at man bør forvente fyldte tog og stationer og man regner med, at hovedstaden vil nå bristepunktet. Network Rail advarede i dag om 'hidtil uset rejseefterspørgsel i hovedstaden' fra onsdag.

Hotelkæder har også oplevet en stor interesse for reservationer forud begravelsen, hvor Travelodge afslørede, at der havde været en 'stigning i London-reservationer til deres 78 hoteller i hovedstaden.'

Scotland Yard lukkede allerede veje omkring Westminster, og Transport of London har sagt, at tjenesterne vil være 'meget travle' med passagerer, der opfordres til 'at tage afsted i god tid til deres rejser og undgå at køre i bil, hvor det er muligt'.

Fremmødet forventes endnu større end i 1997, hvor prinsesse Diana blev begravet og ved pave Johannes Paul IIs død i Rom i 2005.

Elizabeth skal begraves d. 19 september.