Mandag 19. september klokken 12 skal dronning Elizabeth begraves i Westminster Abbey.

Den historiske kirke har plads til op mod 2000 mennesker, og der forventes at være fyldt med familie og ansatte til den afdøde monark, foruden alverdens statsledere, politikere og kongelige.

Men en af de royale invitationer til verdens kongehuse og royale skiller sig mere ud end andre.

Ifølge Sky News og Royal Central skulle den tidligere konge af Spanien, Juan Carlos I, nemlig have takket ja til at deltage i dronning Elizabeths begravelse.

Den tidligere konge Juan Carlos abdicerede i 2014. Da han her i maj 2020 tog til Spanien blev han mødt med protester, og han har siden været i eksil i Abu Dhabi. Foto: BRAIS LORENZO Vis mere Den tidligere konge Juan Carlos abdicerede i 2014. Da han her i maj 2020 tog til Spanien blev han mødt med protester, og han har siden været i eksil i Abu Dhabi. Foto: BRAIS LORENZO

Her vil han så kunne blive genforenet med sin søn kong Felipe og sin svigerdatter dronning Letizia, og ikke mindst sin hustru, dronning Sofia, som han formelt er gift med, men lever adskilt fra.

Juan Carlos har nemlig siden 2020 levet i eksil i Abu Dhabi.

Ved sit seneste besøg i Spanien i maj det år, blev han tilmed mødt med protester af befolkningen, og angiveligt skulle han ikke have set sin familie siden.

Den abdicerede konge drog nemlig mod de forenerede arabiske emiraters hovedstad, da hans finanser kom under lup hjemme i Spanien.

Han blev undersøgt for både skatteunddragelse og for at lave lyssky forretningsaftaler med Saudi-Arabien, men ingen af anklagerne førte til sigtelse.

Derudover blev han også anklaget for chikane af sin tidligere elskerinde Corinna zu Sayn Wittgenstein.

Men som mangeårig ven af den afdøde dronning Elizabeth og den nye monark kong Charles, kan det altså tænkes, at den tidligere kong Juan Carlos igen vil besøge Europa – og se ikke mindst sin familie.

Hvilke kongelige kommer ellers?

Tirsdag bekræftede det danske kongehus, at dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary vil deltage i dronning Elizabeths begravelse.

Derudover har en lang række kongelige bekræftet deres deltagelse.

Det gælder Sveriges kong Carl Gustaf og dronning Silvia, Norges kong Harald og dronning Sonja, Spaniens kong Felipe, dronning Letizia, dronning Sofia og Juan Carlos I, Belgiens kong Philippe og dronning Mathilde, Hollands kong Willem-Alexander, dronning Maxima og prinsesse Beatrix, samt Japans kejser Naruhito og kejserinde Masako, som alle vil deltage i begravelsen i London.

Fra dronning Elizabeths egen familie kommer hendes fire børn, kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward, samt hendes børnebørn prins William, prins Harry, prinsesse Beatrice, prinsesse Eugenie, Peter Philips, Zara Tindall, grevinde Louise og grev James.

Dronning Elizabeths kiste ligger nu i Westminster, hvor den britiske befolkning kan komme og se den og tage afsked, inden begravelsen mandag. Hendes kiste blev fulgt til kirken og til mindehøjtideligheden efter ankomsten ses her kong Charles, prinsesse Anne og dronning gemalinde Camilla. Bag ved ses prins Andrew, prins Harry og prins William. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeths kiste ligger nu i Westminster, hvor den britiske befolkning kan komme og se den og tage afsked, inden begravelsen mandag. Hendes kiste blev fulgt til kirken og til mindehøjtideligheden efter ankomsten ses her kong Charles, prinsesse Anne og dronning gemalinde Camilla. Bag ved ses prins Andrew, prins Harry og prins William. Foto: POOL

Dronning gemalinde Camilla vil ligeledes være til stede, og hertuginde Sophies deltagelse er ligeledes bekræftet.

Derudover forventes også hertuginde Meghan og hertuginde Kate at overvære begravelsen, ligesom de resterende ægtefæller til den nære familie forventes at deltage.

Dronning Elizabeths fætre og kusiner – prins og prinsesse Michael af Kent, prinsesse Alexandra og prins Richard – forventes ligeledes at deltage.

Desværre er der hundeforbud i Westminster Abbey, så dronning Elizabeths tre elskede corgier – der nu tilhører prins Andrew og hans hustru, hertuginde Sarah – får ikke lov at sige et sidste farvel i den historiske kirke.