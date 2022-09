Lyt til artiklen

Nyheden om, at dronning Elizabeth er sovet stille ind torsdag eftermiddag, har gået verden rundt, og alverdens politikere og statsoverhoveder, kendisser og kongelige har meddelt deres sorg.

Nu har også det danske kongehus sendt deres kondolence, men der er stadig én særlig melding, vi mangler at få herhjemme fra.

»Jeg er stadig meget spændt på, hvad man gør i forbindelse med regeringsjubilæet. Jeg synes, det ville virke helt mærkeligt at afvikle det i den nuværende form,« siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Kongehuset har oplyst til B.T., at man endnu ikke har noget at melde ud i den forbindelse.

Dronning Elizabeth og dronning Margrethe, her samlet med den franske præsident Francois Hollande til ceremoni tilbage i 2014. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Dronning Elizabeth og dronning Margrethe, her samlet med den franske præsident Francois Hollande til ceremoni tilbage i 2014. Foto: ALAIN JOCARD

Men kongehuseksperten påpeger, at det er en svær situation i forhold til dronning Margrethes 50 års regentjubilæum, der ifølge planen skulle starte denne weekend.

Ifølge Jacob Heinel Jensen vil en aflysning formentligt betyde, at Dronningens 50 år på tronen slet ikke markeres. Men samtidig kommer man heller ikke uden om at skulle markere dronning Elizabeths historiske bortgang.

»Vi skal huske, at dronning Margrethe og dronning Elizabeth har et udmærket forhold. Og i Kongehuset er sorg en meget formel størrelse. Derfor kan man ikke have Margrethe kørende rundt i karat og drikke champagne, mens hendes britiske sidestykke ligger på castrum doloris,« sagde Jacob Heinel Jensen forinden dronning Elizabeths bortgang.

Det danske kongehus har altså haft nok at se til torsdag.

ARKIV. Prins Charles er nu officielt kong Charles efter sin mor, dronning Elizabeths dødsfald torsdag aften. Foto: DANIEL LEAL Vis mere ARKIV. Prins Charles er nu officielt kong Charles efter sin mor, dronning Elizabeths dødsfald torsdag aften. Foto: DANIEL LEAL

Måske netop derfor kom den officielle kondolence først ud omtrent klokken 22.45 torsdag aften, altså fire timer efter nyheden om dronning Elizabeths død var gået verden rundt.

Det blev kritiseret fra flere leder og kanter, da danske kongehus var larmende tavse, mens eksempelvis alle de andre monarkier i Europa, altså både det norske, svenske, hollandske og spanske kongehus længe forinden havde udtrykt deres kondolencer til den britiske kongefamilie og befolkning.

Blandt B.T.s læsere var kritikken af den manglende udmelding tydelig.

Er det mon fordi, de overvejer at aflyse vores egen dronnings weekendfest, at det tager kongehuset så lang tid at komme med en kondolence.

Kendte og kongelige, statsoverhoveder og paven har reageret. men ikke Danmark? Er det ikke lidt mærkeligt

Det er dårlig stil, at det danske kongehus endnu ikke har lagt kondolencer ud på deres hjemmesider eller sociale medier.

Dronning Elizabeth er død torsdag eftermiddag, 96 år gammel. Foto: LEON NEAL Vis mere Dronning Elizabeth er død torsdag eftermiddag, 96 år gammel. Foto: LEON NEAL

Men til sidst kom kondolencen fra det danske kongehus altså.

Det officielle brev er underskrevet af dronning Margrethe og henvendt til den nye konge af Storbritannien.

'Meget berørt af de triste nyheder om jeres elskede moders død, sender jeg dig og Camilla mine varmeste tanker og bønner. Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun var en vigtig figur for de mange europæiske monarker og en stor inspiration for os alle. Vi vil savne hende,' starter kondolencen fra den danske dronning.

Det personlige brev takker ikke kun for det private forhold mellem de to kongehuse, men også for 'den varme, tætte relation' mellem Danmark og Storbritannien.

De rørende hyldestord for den afdøde dronning Elizabeth om hendes afgørende og afholdte rolle i Storbritannien sluttes med at se fremad mod kong Charles nye tid som regent, samt hans hustru Camillas som dronning gemalinde.

'Gud velsigne jer begge og give jer styrke og håb i fremtiden med jeres kommende liv og pligter', slutter dronning Margrethe.