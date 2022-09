Lyt til artiklen

Hertuginde Meghan gør klogt i at holde sig under radaren det næste stykke tid.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, oven på nyheden om dronning Elizabeths død.

Han hæfter sig først ved de afgørende timer torsdag eftermiddag, da børn og børnebørn hastede mod Balmoral slot i Skotland for at tage afsked med dronningen.

Først lød det, at både prins Harry og Hertuginde Meghan var på vej, men da prins Harry ankom, var det uden hertuginde Meghan ved sin side.

Prins Harry og Meghan Markle bør holde lav profil det næste stykke tid, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Prins Harry og Meghan Markle bør holde lav profil det næste stykke tid, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Det blev ret kaotisk. Først tydede det på, at hun skulle med, og så blev der trukket i nødbremsen. Der har været mange spekulationer i Storbritannien om, hvad der egentlig skete,« fortæller Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»BBCs meget anerkendte royale korrespondent mener at vide, at man simpelthen var bange for, om Meghan ikke ville være velkommen på Balmoral – og derfor trak man i nødbremsen, hvilket siger meget om, hvad det er for en elefant, der stadig går rundt i rummet, og hvad det er for et rod, kong Charles skal arbejde med i fremtiden i forhold til Meghan og Harry.«

Prins Harry og Hertuginde Meghan valgte som bekendt i 2020 at forlade det britiske kongehus og flytte til USA, hvilket briterne stadig ikke har tilgivet dem, forklarer Jacob Heinel Jensen videre.

»Hele 'Megxit'-skandalen føler de jo er en fornærmelse mod dronning Elizabeth, og alt det kongehuset står for – og i den sag er Meghan blevet skurken,« fortæller han og fortsætter:

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen mener, at især Hertuginde Meghan bør holde lav profil det næste stykke tid. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen mener, at især Hertuginde Meghan bør holde lav profil det næste stykke tid. Foto: Bax Lindhardt

»Det var hende, der tog prins Harry med til USA, og man føler, at det er hende, der har orkestreret alle de angreb, der har været på det britiske kongehus de senere år.«

Derfor gør især hertuginde Meghan altså ifølge Jacob Heinel Jensen klogt i at holde sig i baggrunden det næste stykke tid, mens briterne sørger over dronning Elizabeth.

»Meghan er ekstremt upopulær i den britiske befolkning, og lige nu sidder følelserne helt uden på tøjet hos alle, så hvis hun kommer til at gøre eller sige noget forkert, kan det være sømmet i kisten til Meghans popularitet,« forklarer han og fortsætter:

»Så jeg tror virkelig, hun skal holde så lav profil som muligt og så lade det hele handle om den arbejdende del af familien – altså prins William, hertuginde Kate, kong Charles og dronningegemalinde Camilla.«

Han tilføjer:

»Jeg er også meget spændt på den bog, som prins Harry skal udkomme med senere på året – om ikke den bliver udskudt. Det vil være et kæmpe selvmål, hvis han udkom med noget lige nu, der kan tolkes som en kritik af den måde det britiske kongehus hænger sammen på. Det vil i hvert fald være en tabersag i de her dage.«

