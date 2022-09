Lyt til artiklen

Med dronning Elizabeths død rykker prins William ikke bare et trin op i tronfølgen.

Den 40-årige prins rykker også et gevaldigt hak op i indtægter. For han overtager en formue efter sin far, prins Charles, der nu er blevet til kong Charles 3.

For med en ny konge, er der også en ny tronarving til den britiske trone. Det forventes, at prins Charles vil give sin søn titlen som prinsen af Wales, som traditionelt har fulgt tronarvingen. Derudover følger der en anden titel med til tronarvingen – nemlig den som hertug af Cornwall, som prins William og Hertuginde Kate allerede har taget til sig på deres sociale medier, hvor de nu kalder sig hertugen og hertuginden af Cornwall og Cambridge.

Den sidstnævnte titel gør prins William stenrig – for med den følger hertugdømme 'Duchy of Cornwall'.

Dronning Elizabeth var den, der havde den største personlige formue i det britiske kongehus. Og dernæst kom tronfølgeren. Foto: Toby Melville

»Som man stiger i hierarkiet i det britiske kongehus, så bliver man rigere og rigere. Og hvis man er prinsen af Wales og tronarving, så har man mange store privilegier. Og med dem følger jordbesiddelser og mulighed for indtægter, så William bliver en særdels rig mand,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der har boet i over 20 år i London.

Hertugdømmet Cornwall råder nemlig over noget af det mest attraktive og frugtbare jord i England og er en særdeles indbringende forretning. Hertugdømmet ejer store dele af landbrugsjorden spredt rundt omkring i England, ligesom det også har mange udlejningsejendomme. Den årlige indtægt er på 21 millioner pund svarende til 180 millioner kroner.

Flere britiske medier har de seneste år beskrevet, at det menes, at Charles har en formue på over en halv milliard kroner – nogle mener, at den kan være på flere milliarder kroner. Og selv om det ikke er helt så meget, som dronning Elizabeth, der havde en anslået personlig formue på omkring 3,5 milliarder kroner, så er det stadig langt mere end de andre medlemmer af kongehuset.

En del af pengene fra hertugdømmet Cornwall bruges til at finansiere livet for prinsen af Wales og hans børn og deres eventuelle familier ligesom det støtter det lokale liv i områderne.

Prins William og prins Charles med lille prins George. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det er dog ikke kun økonomien, der får et boost hos prins William. Også hans status bliver markant ændret nu, hvor han er blevet tronfølger:

»Fokus er på dig på en anden måde, når du er tronfølger. Hans far er nu konge, og han er 73 år, så der er en god sandsynlighed for, at William ikke vil skulle vente mange, mange årtier på at blive konge,« siger Illeborg og tilføjer:

»På mange måder tror jeg, at det vil ændre på Williams liv, for han får nogle andre ansvarsområder, end han har har haft før – og selvfølgelig også nogle andre muligheder. Før kunne han gemme sig under at være barnebarn af dronningen, mens han nu er den direkte arving.«

Blandt andet vil der nok være meget fokus på, om prins William vil bevare fokus på økologi og bæredygtighed og klima, som prins Charles gik meget op i netop i Cornwall.

Fakta om hertugdømmet Cornwall Hertugdømmet Cornwall er et privat landbrug, der blev grundlagt af kong Edward 3. i 1337 for at tronfølgeren kunne få en indkomst. Prins Charles har været overhoved for hertugdømmet siden 1969, og han er den længst siddende hertug af Cornwall. Hertugdømmet producerer en række økologiske produkter under navnet 'Duchy Organics', som prins Charles satte i produktion i 1990. Produkterne sælges i supermarkedskæden Waitrose, og overskuddet går til velgørenhed.

»Så derfor vil fokus på William, og hvad han foretager sig, stige betragteligt. Også om han går videre med den naturgenopretning, som Charles har påbegyndt,« siger Illeborg.

Charles blev automatisk konge, da dronning Elizabeth torsdag gik bort. Men han bliver først formelt udnævnt som konge lørdag på slottet St. James' Palace i London.