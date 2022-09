Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den seneste tid har der været kold luft mellem de to britiske prinser, William og Harry, og deres forhold menes at være anstrengt. Hvis ikke værre.

Men det er muligt, at deres fælles sorg over at have mistet deres bedstemor, dronning Elizabeth, kan være med at bygge bro over den kløft, der er opstået mellem dem.

Det fortæller kongehuseksperten Katie Nicholl til det amerikanske medie Entertainment Tonight.

»Vi ved, at det er en splid mellem de kongelige brødre, der stikker dybt,« siger hun:

Arkivfoto fra 1. juli sidste år af prins Harry og prins William. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Arkivfoto fra 1. juli sidste år af prins Harry og prins William. Foto: DOMINIC LIPINSKI

»Vi ved, at det er en splid, der har voldt Dronningen en masse smerte, og brødrene vil være sammen på Balmoral (det slot i Skotland, som Elizabeth opholdt sig på, da hun sov ind torsdag, red.). Det er første gang, de virkelig har været sammen, siden hertugen af Edinburghs begravelse for næsten 18 måneder siden.«

De to brødre blev sidst set sammen, da de deltog i deres bedstefar – Elizabeths ægtemand, prins Philips – begravelse.

I slutningen af august var det forventet, at de sammen ville markere 25 års dagen for deres mor, prinsesse Dianas, død – men de endte i stedet med at tilbringe dagen hver for sig.

Det er særligt efter, at prins Harry blev gift med hertuginde Meghan, at der har været forlydender om kold luft mellem dem, og gisningerne er kun blev forstærket som følge af udtalelser, som både Harry og Meghan er kommet med i kølvandet på, at de for nogle år siden trådte tilbage fra deres royale forpligtelser og flyttede til USA.

Arkivfoto fra 2014 af prins William og prins Harry sammen med deres far, Charles, der nu har titel af konge. Foto: WILL OLIVER Vis mere Arkivfoto fra 2014 af prins William og prins Harry sammen med deres far, Charles, der nu har titel af konge. Foto: WILL OLIVER

Ifølge kongehuseksperten Katie Nicholl nærer flere håb om, at de to brødre nu kan forenes eller forsones:

»Jeg tror, der er alt håb om, at dette forhåbentlig vil udløse en form for forsoning mellem disse to brødre, som de sidste 18 måneder virkelig har været brødre i krig,« siger hun til ET.

Både prins William og prins Harry satte kurs mod slottet Balmoral, da det torsdag kom frem, at lægerne var bekymrede for deres bedstemors helbred, ligesom hun modtog medicinsk behandling.

Nogle timer senere kom meddelelsen fra det britiske kongehus. Elizabeth var sovet fredeligt ind i en alder af 96 år.