Det bliver uden tvivl en hård dag for Danmarks dronning, når dronning Elizabeth begraves fra Westminster Abbey.

I en video fra Westminster Hall, hvor dronningen lige nu ligger inden statsbegravelsen senere mandag, kan man se, hvordan dronning Margrethe har tårer i øjnene, mens hun sammen med kronprins Frederik ser kisten.

#NEW Queen Margrethe and Crown Prince Frederik of Denmark have just paid their respects to Queen Elizabeth at Westminster Hall



Margrethe with wet eyes trying not to cry literally broke my heart. She is now the only Queen Regnant in the world and is in her Golden Jubilee year pic.twitter.com/9iNawntoFn — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 18, 2022

Og reaktionen er speciel.

Det fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set dronningen se så bevæget ud. Hun er tynget af sorg, det er helt tydeligt.«

Jacob Heinel Jensen fortæller, at det netop var venskabet mellem de to dronninger, der får Margrethe til at reagere.

»De to dronninger havde jo et venskab, som dronningen har talt om flere gange. De kaldte hinanden deres kælenavne, Daisy og Lillibet. Det må have været en svær opgave at gennemføre jubilæet sidste weekend, hvis man bliver så rørt. Det må være en svær situation at stå i og lade sig hylde. Hun har med stor sandsynlighed holdt på formerne sidste weekend, og nu kommer reaktionen så.«

Dronning Margrethe har tidligere vist, at hun i den grad forstår at holde sig fra at vise følelser offentligt, og derfor mener eksperten også, at tårerne er uvante.

»Vi er ikke vant til at se dronningen blive bevæget eller vise følelser offentligt. Da prins Henrik døde holdt hun på formerne. De her billeder overrasker virkelig.«

Dronningen var tydeligt berørt over at besøge kisten. Foto: SARAH MEYSSONNIER Vis mere Dronningen var tydeligt berørt over at besøge kisten. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Kongehuset måtte fredag melde ud, at der var sket en fejl i invitationerne, og at kronprinsesse Mary alligevel ikke var inviteret med.

»Det er godt, at det er de to, der er afsted sammen. Dronningen kan støtte sig op ad Kronprinsen, og det er helt tydeligt, t hun får behov for noget støtte gennem sorgen. Han havde ikke selv et venskab med den afdøde dronning, men det er tydeligt, at han også bliver rørt.«

Dronning Elizabeths statsbegravelse starter klokken 12.00 dansk tid, men du kan allerede nu følge med i B.T.'s liveblog, hvor vi hele dagen følger den historiske begivenhed tæt.