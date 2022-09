Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag blev afslutningen på dronning Elizabeths liv officielt markeret. Kong Charles vil nu følge i sin moders fodspor.

Og det kan potentielt blive noget af udfordring.

Det fortæller B.T.'s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det er ny æra i Storbritannien. Charles skal nu forsøge at samle nationen på et meget kritisk tidspunkt, og det bliver ikke en let opgave,« fortæller han.

Ifølge Jakob Illeborg bliver problemet for Charles, at han er kendt som en politisk aktiv person – i modsætning til sin mor – og det kan blive et problem for nogle grupper i riget.

»Politisk står landet et vanskeligt sted. Sårene fra Brexit er aldrig helet. Økonomien vakler, og både Skotland og Nordirland truer med at trække sig fra Unionen. Mange jeg taler med herovre er bekymrede for fremtiden,« siger han.

»Problemet for kongen bliver, at han skal forsøge at samle landet på en upolitisk måde, men er instinktivt bare mere politisk anlagt.

Kongen får en svær opgave som regent. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Kongen får en svær opgave som regent. Foto: KAI PFAFFENBACH

Eksperten forventer derfor også, at den nye konge vil blande sig mere i politiske emner i landet.

»Det er det, som mange frygter. Han har meget stærke meninger, og der vil være dem, der forsøger at fremprovokere en reaktion fra ham.«

Du kan følge med live i dækningen af dronning Elizabeths begravelse her.