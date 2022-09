Lyt til artiklen

Dronning Margrethe fik en helt central plads i kirken under dronning Elizabeths begravelse.

På forreste række ved kisten kunne man se den danske dronning siddende over for kong Charles, kronprins Frederik over for Camilla Parker Bowles.

Og det er i den grad betydningsfuldt.

Det fortæller B.T.'s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Det er en meget fin gestus fra britisk side, at dronningen har fået så fin en placering.«

Han forklarer, at det naturligvis også handler om den status, som dronning Margrethe har i Europa.

»Dronning Margrethe har siddet på tronen i 50 år. Hun rangerer højt på listen over regenter i Europa. Men man kan jo ikke lade være med at tænke, om placeringen også handler om, at dronningerne havde et tæt forhold.«

Jacob Heinel Jensen pointerer, at det er yderst sjældent, man ser dronningen berørt, og at det var tilfældet, da hun så kisten søndag.

»Jeg tror aldrig, jeg har set hende så berørt.«

Placeringen af Dronningen og Kronprinsen cementerer det særlige bånd mellem Danmark og Storbritannien.

»Det bekræfter helt klart det tætte forhold, men vi skal huske på, at protokol betyder alt. Europas kongelige rangerer rigtig højt, og øverst på den liste har vi Dronningen af Danmark.«

Dronning Elizabeths statsbegravelse foregår i Westminster Abbey mandag.

Du kan følge B.T.'s livedækning af den historiske begivenhed her.