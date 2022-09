Lyt til artiklen

Den britiske kongefamilie er i øjeblikket i stor sorg efter dronning Elizabeths død.

Flaget er på halvt og på de royale sociale medier, er der nu billeder af familien klædt i sort og med fine perler for at udvise deres sorg.

Der er især en deltalje ved deres påklædning, som røber en smuk symbolik.

På et billede udgivet på norske Dagbladet, ser man den nyudklækkede prinsesse Kate og dronningegemalinde Camilla med hvide perler i ørene.

De hvide perler symboliserer nemlig tårer, skriver den norske avis.

Den type smykker går under et specielt navn. De kaldes ofte for 'mourning jewelry' eller 'sørgesmykker' på dansk.

Den sorte påklædning og de hvide perler har længe været en tradition for de kongelige i Storbritannien at bære, når nogen går bort.

Sørgeklæder har været en del af den europæiske kongekultur i århundreder, men nåede sit højdepunkt i 1800-tallet med indflydelse fra Dronning Victoria, siger Matthew Storey, kurator ved 'Historic Royal Palaces':

»Da hendes (Dronning Victoria, red.) elskede ægtemand døde i 1861, droppede hun de farverige klæder, og adopterede sammen med resten af det kongelige hof de sorte klæder for at udvise tegn på sorg,« fortæller Storey.

Siden Dronning Victorias ægtemands død, iklædte hun sig sort resten af livet.