Tunge skyer hænger over den britiske hovedstad dagen efter, at dronningen er død.

Tusinder og atter tusinder strømmer i disse dage mod Buckingham Palace for at tage afsked med dronning Elizabeth. Og blandt de mange tusinder, er der også mange danskere, der vil sige farvel til briternes dronning gennem 70 år.

»Dem, vi har snakket med siger, at det er som at miste en bedstemor. Mange af dem har ikke kendt andre, og man kan godt mærke, at de har været berørt. Det var lige før, man kunne se tårerne i øjnene på dem,« siger Linette Andersen, der er på ferie i London ved et tilfælde.

Hun fik – som resten af verden – et chok, da hun så, at dronningen var død torsdag. Dermed slutter den elizabethanske æra for Storbritannien og Commonwealth-landene. Nu er Charles deres konge.

Tidligere 'Vild med dans'-stjerne og smykke designer, Christina Hembo, var også at finde foran Buckingham Palace dagen efter den triste besked.

»Hun var en fantastisk sej kvinde. En flot kvinde, en klog kvinde. En, man virkelig så op til. Det er meget, meget sørgeligt,« siger Hembo, der er i London ved et tilfælde i disse dage.

»Et eller andet sted er jeg glad for, at jeg kan være her i dag og kan lægge nogle blomster til hende og give hende en tanke med på vejen,« siger hun og tilføjer:

»Det er jo helt vildt så mange mennesker, der er kommet!«

Tusinder af mennesker er stimlet sammen foran slottet, og i weekenden forventes endnu flere at lægge vejen forbi London.

Først mandag den 19. september forventes dronningen at blive begravet.

Hanne Abrahamsen er også en af de danskere, B.T. har mødt foran Buckingham Palace.

»De har sat flaget på halvt, og alle skærme i hele byen har dronningens ansigt på, så det er helt specielt,« siger hun.

Hun er i byen på forretningsrejse og turen er blevet helt anderledes, end hun regnede med.

»Vi har kondoleret til dem, vi har handlet med, og de virker som om, at de var stolte af hende. Hun var en helt speciel regent for dem,« siger Hanne Abrahamsen og tilføjer:

»Vi har selvfølgelig også taget blomster med. I de engelske og danske farver.«