Kronprinsesse Mary kommer ikke med, når dronning Elizabeth skal begraves.

Det danske kongehus havde meldt ud, at der ville være deltagelse fra dronning Margrethe, Kronprinsen og Kronprinsessen, når den britiske monark skal på sin sidste rejse mandag 19. september.

Sådan bliver det dog ikke.

Til B.T. bekræftede Kongehuset fredag, at Kronprinsessen ikke var inviteret med alligevel.

»Der er sket en beklagelig fejl i invitationen fra det britiske udenrigsministeriums protokol. Det er således alene Dronningen og Kronprinsen, der fra dansk side deltager i dronning Elizabeth 2.s statsbegravelse på mandag.«

B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er ikke i tvivl om, at udmeldingen om Marys deltagelse ærgrer det danske kongehus.

»Det er virkelig klodset og ærgerligt, at man får meldt ud, som man gør. Det har jo betydet, at Kongehuset nu må sige, at der var sket en fejl, og det er jo pinligt,« fortæller han.

Han mener dog, at Kongehuset tager det med oprejst pande, at der alligevel ikke var tre inviterede med fra Danmark.

Kronprins Frederik fortalte i sin tale, at han mener, de to supplerer hinanden godt i arbejdet, og nu er han klar til at følge med sin mor, når dronning Elizabeth begraves.

»Jeg tror sagtens Kongehuset forstår, at der er sket en fejl. Jeg undrede mig selv, da jeg var i London, og de britiske medier skrev, at der kun var to inviterede per land. Man fik jo den fornemmelse, at der virkelig måtte være ekstra tætte bånd mellem Danmark og Storbritanniens kongehus, hvis vi fik tre invitationer,« lyder det.

Det er ifølge eksperten helt sikkert, at Danmark nok skal være formidabelt repræsenteret med Dronningen og Kronprinsen.

»I de senere år har vi jo set, hvordan de to supplerer hinanden godt, som Kronprinsen også berørte i sin tale til Dronningen ved regeringsjubilæet. Der er ingen tvivl om, at hans deltagelse sammen med Dronningen cementerer, at han er klar til at blive konge.«

Han påpeger også, at det vil være godt for Dronningen at have sønnen med sig til begravelsen af en nær ven.

»Hun kan jo virkelig støtte sig op ad ham, for der er ingen tvivl om, at det godt kan blive en svær dag for Dronningen, når vi jo ved, at hende og Elizabeth havde et tæt venskab.«