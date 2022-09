Lyt til artiklen

Der er ingen tvivl om, at den britiske dronning Elizabeth har været hårdt ramt den seneste tid.

Flere offentlige audienser og møder har måttet aflyses, fordi dronningen ikke har haft det godt nok til at deltage.

Torsdag melder BBC, at dronning Elizabeth er under 'medicinsk opsyn' på slottet Balmoral, som hun besøger i forbindelse med sit sommertogt.

»Efter evaluering denne morgen er dronningens læger bekymrede for hendes helbred. De har anbefalet, at hun forbliver under medicinsk opsyn,« lød det fra Buckingham Palace.

Familien til dronningen er orienteret, og ifølge britiske medier er prins Charles og Camilla rejst mod Balmoral for at være ved dronningen.

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er det opsigtsvækkende nyheder.

»Det er jo ikke første gang, at vi hører, at dronningen har helbredsproblemer. Hun er en meget gammel dame. Men jeg hæfter mig alligevel ved, at britiske medier fortæller, at prins Charles og Camilla er rejst til Balmoral.«

Det kan ifølge eksperten betyde, at det alligevel står værre til den med den britiske majestæt, end lægerne fortæller.

»Det er nærmest det mest opsigtsvækkende ved historien. Det kan meget vel betyde, at det er mere alvorligt, end det lægerne oplyser til BBC.«

Dronning Elizabeths helbred blev også diskuteret, da hun tirsdag skulle udnævne Storbritanniens nye premierminister, Liz Truss, og hendes hånd kunne ses med et stort blåt mærke.

»Dronningen får det ofte dårligt efter arbejdsopgaver. Forleden spillede hun en stor rolle, da Storbritannien fik ny premierminister – og nu får hun det så dårligt. Det samme skete i juni under hendes 70-års jubilæum. Det tyder på, at hun hurtigt bliver udmattet,« lyder det.

FILE PHOTO: Queen Elizabeth welcomes Liz Truss during an audience where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become Prime Minister and form a new government, at Balmoral Castle, Scotland, Britain September 6, 2022. Jane Barlow/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL Vis mere FILE PHOTO: Queen Elizabeth welcomes Liz Truss during an audience where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become Prime Minister and form a new government, at Balmoral Castle, Scotland, Britain September 6, 2022. Jane Barlow/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL

De sidste par uger har det britiske kongehus da også meldt ud, at dronningen har haft behov for mere hvile, efter hun har været på arbejde.

Indtil videre lyder meldingen, at dronning Elizabeth har det komfortabelt og godt på slottet Balmoral.