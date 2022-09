Lyt til artiklen

»Det var en meget rørstrømsk, smuk og meget, meget formel tale.«

Sådan lyder B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensens, dom over kong Charles første tale til det britiske folk.

Der var dog flere ting, der vakte opsigt hos Jacob Heinel Jensen – blandt andet, at den nyudnævnte konge lagde vægt på den forandring, Storbritannien har været igennem de sidste 70 år, mens dronning Elizabeth har siddet på tronen, hvor folkefærdet er blevet noget mere mangfoldigt.

»Det tror jeg er noget, Charles kommer til at lægge meget vægt på som konge. At Storbritannien på mange måder er et andet land, end det var, da dronningen kom til i 1952,« fortæller B.T.s royale korrespondent og tilføjer:

Kong Charles. Foto: YUI MOK Vis mere Kong Charles. Foto: YUI MOK

»Det var tydeligt for mig, at han gerne ville understrege, at han er konge for alle, uanset om de sidder i commonwealth eller i England – og uanset baggrund, religion og hudfarve.«

Noget, der ifølge Jacob Heinel Jensen vidner om en konge, som vil være en lille smule mere »moderne« end sin mor var det.

I talen var der da også plads til alt det, som hører sig til en tale som denne, såsom, at kong Charles understreger sin troskab til den engelske kirke og den store ros til sin afdøde mor og hendes virke som dronning.

Derudover sendte kong Charles selvfølgelig en hilsen afsted til sin hustru, dronning Camilla, og sin ældste søn, prins William, der overtager hans titel som 'hertug af Cornwall' og hans kone, hertuginde Kate.

Jacob Heinel Jensen hæfter sig dog ved, at kong Charles også nævner prins Harry og Meghan i sin tale.

»Det synes jeg er overraskende, fordi de jo selv har meddelt, de ikke skal arbejde for kongehuset,« fortæller han og fortsætter:

»Når han siger, han håber, det kommer til at gå dem godt med det nye liv, de har skabt i udlandet, står det temmelig klart, at det er sådan, det er. Der bliver ikke rykket på noget. Meghan og Harry lever et liv langt væk fra Storbritannien og har ikke så meget med kongehuset at gøre.«