Repræsentanter fra hele verden deltager, når dronning Elizabeth skal begraves 19. september i Westminster Abbey.

Faktisk er der så mange, der ønsker at deltage, at det er blevet besluttet, at kun én repræsentant pr. land må deltage. Det skriver USA Today.

Men det danske kongehus sender hele tre repræsentanter – Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener, at årsagen skal findes i det særlige forhold mellem det danske og det britiske kongehus.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent.

»Det danske og britiske kongehus har nære og tætte bånd. Derfor er det naturligt, at alle tre deltager. Men når der er begrænsninger på, hvor mange der må deltage, er det meget flot, at Danmark er repræsenteret af så mange,« fortæller han.

Dronning Elizabeth og dronning Margrethe havde et tæt venskab. Derfor er det også et ønske for dronningen at deltage i statsbegravelsen.

»Dronning Margrethe og dronning Elizabeth havde faktisk et meget nært forhold, og dronning Margrethe har før udtalt, at hun ser dronning Elizabeth, hver gang hun er i London, hvor de kalder hinanden for 'Lillbet' og 'Daisy',« afslutter B.T.s royale korrespondent.