Hvordan vælger man fem billeder ud af flere hundrede tusinde, som skal beskrive den britiske dronning Elizabeths 96-årige liv. 70 af dem som dronning i Storbritannien.

Det er ikke muligt, men B.T.s fotograf Bax Lindhardt giver her sit bud på fem af de mest ikoniske billeder, der hver især fortæller en historie om en dronning, som blev den længst siddende monark i den britiske historie.

Dronningen under fejringen af sit 70-års jubilæum i juni, hvor lille prins Louis stjal opmærksomheden. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Dronningen under fejringen af sit 70-års jubilæum i juni, hvor lille prins Louis stjal opmærksomheden. Foto: HANNAH MCKAY

Det nyeste af de mere ikoniske foto af den britiske dronning. Balkonfoto taget i forbindelse med fejringen af regentens 70-års jubilæum. Dronningen var grundet skrantende helbred ikke i stand til at deltage i størstedelen af fejringen, men på denne dag trådte hun frem sammen med den nærmeste familie for at hilse på det engelske folk.

Folk bemærkede hurtigt, at Harry og Meghan ikke var inviteret, men også prins Andrew var blevet bedt om at blive væk. I sidste ende var det dog den lille prins Louis, der med sin tydelige utilfredshed med de larmende jagerfly tiltrak sig den største opmærksomhed.

Dronning Elizabeth ved prins Philips begravelse 17. april 2021. Foto: JONATHAN BRADY Vis mere Dronning Elizabeth ved prins Philips begravelse 17. april 2021. Foto: JONATHAN BRADY

Alene og forladt. Dronning Elizabeth sidder alene og kigger på sin mands kiste i St Georges Chapel. Dronningens mand, prins Philip, døde i en alder af 99 år, efter de to havde været gift i 74 år. Billedet blev hurtigt et symbol på ensomhed. En dronning, der var meget alene. Efterladt af sin mand og svigtet af dele af familien og endelig isoleret af den voldsomme corona-epidemi.

Dronning Elizabeths kroning i 1953. Foto: AFP PHOTO/FILES Vis mere Dronning Elizabeths kroning i 1953. Foto: AFP PHOTO/FILES

Ved farens død i februar 1952 blev Elizabeth overhoved for Commonwealth og regerende dronning i Storbritannien. Billedet stammer fra kroningen i 1953.

5. september 1997, da dronning Elizabeth og prins Philip forlod slottet for at se på blomster lagt til minde om prinsesse Diana. Foto: REUTERS FILE PHOTO Vis mere 5. september 1997, da dronning Elizabeth og prins Philip forlod slottet for at se på blomster lagt til minde om prinsesse Diana. Foto: REUTERS FILE PHOTO

5. september 1997. Dronningen og hendes mand forlader slottet for at se på alle de mange tusinde blomster, som englænderne har lagt til minde om prinsesse Diana, der på tragisk vis var blevet dræbt i en trafikulykke. Desværre reagerede det britiske kongehus ikke som resten af verden. Der gik fem dage, før dronningen endelig tog sig sammen og anerkendte briternes sorg. Hun gik for meget op i protokol og forældede royale regler og ventede for længe med at tale til folket.

Det kostede hende dyrt på populariteten, og midt i sorgen rettede briterne vreden mod Buckingham Palace. Vreden var så enorm, at Downing Street frygtede, at menneskemasserne ville angribe prins Charles, der også var rasende upopulær efter prinsessens død.

Prins Philip, Jacqueline Kennedy og dronning Elizabeth lytter til præsident John F. Kennedy på Buckingham Palace i London 5. juni 1961. Foto: AP Photo/Bippa Vis mere Prins Philip, Jacqueline Kennedy og dronning Elizabeth lytter til præsident John F. Kennedy på Buckingham Palace i London 5. juni 1961. Foto: AP Photo/Bippa

Det var to verdener, der mødtes, da en ung dronning Elizabeth modtog USAs populære præsidentpar, John F. Kennedy og Jacqueline Kennedy, på Buckingham Palace i 1961. Hele verden fulgte med, da den mest populære præsident i nyere amerikansk historie mødtes med den smukke unge britiske dronning.

I den mere kuriøse afdeling kan det nævnes, at præsidentens gave til dronningen var et foto af ham selv, indrammet i en ramme af sølv fra juvelerfirmaet Tiffany & Co. Det var underskrevet 'Til Hendes Majestæt dronning Elizabeth II med den højeste agtelse. John F. Kennedy'.