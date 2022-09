Lyt til artiklen

Noget er forandret i det britiske kongehus - og befolkningen kan lide, hvad de ser.

Kong Charles har flere gange i forbindelse med sin mor, dronning Elizabeths begravelse, vist følelser.

Senest så man ham i tårer mandag, da der under begravelsesceremonien blev spillet 'God save the king'.

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen dækker begivenhederne i London, og her oplever han, at befolkningen er glade for kongehusets nye mere 'menneskelige side'.

»Det er meget tydeligt, at de kongelige er meget berørte over begravelsen i dag, og jeg tror på en måde, at det varsler nye tider i kongehuset - at man godt må vise følelser,« fortæller han og fortsætter:

»Både som mand - som for eksempel kong Charles og kronprins Frederik - og også som vi så med dronning Margrethe.«

Han fortæller videre:

»Det var ikke noget, man havde set for 70 år siden, da dronning Elizabeths far blev begravet. De briter jeg har talt med på gaden siger også, at det skal være slut med den såkaldte britiske 'stiff upper lip'. Monarkiet er også nødt til at følge med tiden.«

Kong Charles var tydeligt bevæget under sin mors begravelse mandag.

Jacob Heinel Jensen tilføjer:

»I den moderne verden må mænd også godt vise følelser, og derfor er det også fint, at kong Charles virker bevæget. Ikke kun i dag i Westminster Abbey, men også da han for en uge siden holdt sin første tale til nationen, hvor han efterfølgende blev hyldet i britiske medier for at have tårer i øjnene.«

Han slår fast:

»Det havde man aldrig gjort tidligere, og det viser, at det ikke nødvendigvis er et svaghedstegn, at man viser følelser - men blot viser, at man er et helt menneske.«

