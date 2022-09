Lyt til artiklen

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg er lige nu til stede i London, hvor folk står i en fem kilometer lang kø for at se dronningens kiste i Westminster Hall.

Men ud over den lange kø for at vise respekt for den nu afdøde regent er der ikke meget gang i gaderne.

Det fortæller Jakob Illeborg.

»Der er helt spærret af i indre London. Normalt er der biler og os over det hele, men fordi sikkerheden er så voldsom omkring Westminster Hall, hvor dronningen skal begraves fra mandag, føles det mest af alt som en spøgelsesby lige nu.«

Meldinger fra det britiske politi lyder, at det er den største sikkerhedsforanstaltning, der nogensinde er foretaget i London i forbindelse med en begivenhed.

»Det skyldes jo selvfølgelig, at de, der skal deltage i begravelsen, er statsoverhoveder og prominente folk fra hele verden,« forklarer Jakob Illeborg.

Sikkerheden omkring begravelsen er helt i top. Foto: BEN STANSALL Vis mere Sikkerheden omkring begravelsen er helt i top. Foto: BEN STANSALL

Både politi og militærfolk er at se alle steder i indre London, mens der også opføres bomme og sikkerhedskontroller rundtomkring i byen.

»Det eneste, man hører, er faktisk hammer mod stål, når man går herinde. Det er en meget speciel stemning, og der er ingen tvivl om, at det er, fordi byen gør sig klar på, at der skal ske noget stort.«

Ifølge The Guardian anslås det, at over 750.000 mennesker rejser mod Westminster Hall for at sige farvel til dronningen i de dage, hun ligger til skue for offentligheden.

Politichef Bob Broadhurst udtaler til mediet, at man forventer, at der vil være 10.000 politifolk til stede ved begravelsen og 1.500 militærfolk.

Dronningens begravelse er ifølge politichefen en 'hovedpine' for sikkerhedsfolkene, fordi de royale har et ønske om at være tæt på deres folk.

»De kommer til at være ude i det åbne landskab, hvor der vil være folk omkring dem på alle sider. Det er ikke muligt at tjekke alle dem, der står omkring optoget, så det kan hurtigt blive en skræmmende svær opgave at sikre sikkerheden,« fortæller han.

Dronning Elizabeth begraves mandag fra Westminster Abbey.

Det danske kongehus har meldt ud, at dronning Margrethe og kronprinsparret deltager fra Danmark.