»Da jeg var her i foråret, var stemningen nærmest hadsk mod Meghan og Harry. Det er den ikke længere,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Han befinder sig lørdag i London foran Buckingham Palace og oplever generelt en meget særlig stemning

»Det er lørdag og mange har fri, og derfor er der mange, mange tusinder mennesker, der er mødt op for at lægge blomster. De siger allesammen, at det føles som om, de har mistet deres bedstemor,« fortæller Jacob Heinel Jensen, der fortsætter

»Noget jeg hæfter mig ved er, at sorgen har dæmpet den temmelig hysteriske stemning, der har været over for Meghan og Harry.«

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen foran Buckingham Palace.

Han tilføjer:

»Jeg tror, det handler om, at briterne ser det bredere perspektiv nu. De er trætte af at tale om hele situationen om Meghan og Harry. Jeg tror, at dronningens død sætter det hele i et nyt perspektiv. Alle vil gerne videre nu.«

Prins Harry og hertuginde Meghan har været upopulære i Storbritannien, siden de i 2020 forlod kongehuset og flyttede til USA, men nu ser stemningen altså ifølge Jacob Heinel Jensen ud til at ændre sig:

»Flere af de briter jeg har talt med siger, at det er tid til at hele sårene. Meghan og Harry bliver i USA, men nu vil gerne koncentrere sig om at samles om kongen.«

Folk er stimlet sammen foran Buckingham Palace.

Han fortsætter:

»Stemningen er meget positiv over for kong Charles, og det er jeg faktisk ret overrasket over. Det er som om, at alt det negative er blevet glemt, og nu rykker befolkningen sammen om deres nye konge. Han skal have en chance.«

Jacob Heinel Jensen fortæller, at alle han har talt med de sidste par dage i London især roser kong Charles for hans tale fredag aften.

»Jeg er neget spændt på at se de første meningsmålinger efter han er blevet konge. Han virkede også mere selvsikker end nogensinde i hans tale. Det er som om, at han er blevet forvandlet på tre dage. Fra den lidt stive og usikre evige kronprins til en stilsikker konge, der virker ekstremt velforberedt,« forklarer han og tilføjer:

Kong Charles er lørdag officielt blevet udråbt som ny konge af Storbritannien.

»Der er det, der sker, når kronen bytter hoved. Tyngden af embedet flytter simpelthen med og ændrer personen totalt. Det er virkelig nogle skelsættende og historiske dage i Storbritannien.«

