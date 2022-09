Lyt til artiklen

Hvorfor var hertuginde Meghan ikke med prins Harry, da den nærmeste familie torsdag aften tog afsked med dronning Elizabeth?

Stemningen mellem briterne og prins Harry og hertuginde Meghan har ikke været god, siden parret i 2020 forlod det britiske kongehus og flyttede til USA.

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen er i disse dage i London for at dække begivenhederne omkring dronningens død og indsættelsen af prins Charles som konge.

Her citerer han en række britiske aviser for, at det var prins Charles, der angiveligt bad sin søn om ikke at tage hertuginde Meghan med til Balmoral slottet i Skotland, da den nærmeste familie tog afsked med dronningen.

»Det ville selvfølgelig forklare den forvirring, der var om, hvor Meghan var på selve dagen,« fortæller Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Men briterne reagerer altså anderledes på nyheden.«

Han fortsætter:

»Dem jeg taler med tror, at historien er overdrevet, og at Charles ikke kunne finde på at gøre sådan noget.«

Stemningen har ikke været god mellem hertuginde Meghan og det britiske folk, siden hun flyttede med prins Harry til USA i 2020. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Stemningen har ikke været god mellem hertuginde Meghan og det britiske folk, siden hun flyttede med prins Harry til USA i 2020. Foto: DYLAN MARTINEZ

Jacob Heinel Jensen tænker, at den holdning bakkes op af Kong Charles tale fredag aften, hvor han nævnte prins Harry og hertuginde Meghan og håbede, at det kommer til at gå dem godt i fremtiden.

»Det havde han ikke behøvet at gøre, fordi de ikke længere er 'working royals'. I den britiske presse ses dette også som en håndsrækning fra Charles til parret,« forklarer han og tilføjer:

»Briterne er også ved at være trætte af at tale om Meghan og Harry. De vil gerne fokusere på fremtiden og deres nye konge.«

