Mens de fleste mænd fra den kongelige familie formentlig vil komme i uniform til dronning Elizabeths begravelse, kan prins Harry komme til at skille sig ud.

Hverken Harry eller prins Andrew har længere automatisk ret til at bære de udsmykkede uniformer ved officielle lejligheder. Men hvor reglerne ser ud til at blive slækket lidt for Andrew, ser det ikke lige så lyst ud for Harry.

Ifølge britiske og amerikanske medier virker det ikke nødvendigvis til, at prins Harry får lov at iklæde sig uniform til begravelsen eller nogle af ceremonierne forud for den.



Det skriver blandt andet Page Six, der bygger sin viden på oplysninger fra kilder ved hoffet.

Ved prins Philips begravelse kom ingen i uniform. Foto: POOL Vis mere Ved prins Philips begravelse kom ingen i uniform. Foto: POOL

Samtidig forlyder det i flere britiske medier, at prins Andrew, der har haft en lang karriere i flåden, har fået lov til at iføre sig uniform, når den kongelige familie skal stå vagt ved kisten i Westminster Hall, skriver blandt andre Sky News.

Dog virker det ikke til, at han får lov til at bære den ved selve begravelsen.

Derved kan prins Andres og også prins Harry, der for to år siden trak sig fra det britiske kongehus og derved mistede sine militære titler, skille sig noget ud.

Ved mandagens ceremoni i Edinburgh, var prins Andrew som den eneste af dronning Elizabeths børn ikke iklædt uniform. Foto: JANE BARLOW Vis mere Ved mandagens ceremoni i Edinburgh, var prins Andrew som den eneste af dronning Elizabeths børn ikke iklædt uniform. Foto: JANE BARLOW

Kilder fra kongehuset fortæller til Page Six, at den 37-årige prins, der også har haft en karriere i militæret, vil være meget ærgerlig, hvis han ikke må bære sin militæruniform til begravelsen.

Da prins Philip døde, var det dronning Elizabeth, der bestemte, hvem der skulle bære uniform.

Hun løste problemet ved at beslutte, at ingen af hendes børn eller børnebørn skulle komme i uniform.