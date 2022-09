Lyt til artiklen

Meghan Markle er blandt dette års kandidater til en forside på magasinet Variety.

Ikke hvilken som helst forside. Men til dets 'Power of Women'- udgave.

Men nu har hun personligt bedt om at få den udsat, erfarer The Times.

Her skulle hun oprindeligt have repræsenteret forsiden sammen med Oprah Winfrey, Hillary og Chelsea Clinton, Elizabeth Olsen, Ava DuVernay og Malala Yousafzai.

Men af hensyn og respekt for dronning Elizabeth, har hun nu bedt om at få den udskudt til et senere tidspunkt.

Varietys Power Women-begivenhed, som hertuginde Meghan oprindeligt skulle deltage i, er i den forbindelse også blevet aflyst.

Variety bekræftede selv på Twitter torsdag, at magasinforsiden skulle rykkes, men her var det ikke oplyst, at det var hertugindens eget ønske.

Den kongelige familie er i øjeblikket inde i en længere sorgperiode indtil den 26. september.