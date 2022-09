Lyt til artiklen

»Andrew, du er en syg, gammel mand.«

Sådan lød et af de tilråb, en mand kom med, da den britiske prins Andrew sammen med sine tre søskende fulgte sin mors kiste den sidste del af vejen hen til St. Giles-katedral i Edinburgh mandag.

Det skriver en række britiske medier, herunder The Telegraph og Sky News.

Siden er manden blevet anholdt og sigtet for et brud på freden i forbindelse med, at den afdøde dronning Elizabeths kiste blev fragtet fra Edinburgh-slottet og hen til katedralen.

Her ses kong Charles, prinsesse Anne og prins Andrew under turen i Skotland. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Her ses kong Charles, prinsesse Anne og prins Andrew under turen i Skotland. Foto: PHIL NOBLE

Strækningen fra slottet til katedralen kaldes også 'The Royal Mile' – den royale mil – og bag bårevognen med hendes kiste gik hendes fire børn: Kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward.

Særligt prins Andrew har de seneste år været centrum for en række skandaler. Tidligere på året indgik han et forlig med Virginia Giuffre, der har anklaget den britiske prins for seksuelt misbrug og overgreb i 2001.

Dengang var hun 17 år og angiveligt kontrolleret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein, som prins Andrew var i omgangskreds med.

Prins Andrew har tidligere afvist nogensinde at have mødt hende, selv om der er billeder af de to sammen.

Foto: Tolga Akmen Vis mere Foto: Tolga Akmen

Prinsen blev efterfølgende lagt på is af det britiske kongehus og mistede sine militære titler og protektorroller.

Om det skyldes de sager, vides ikke, men en af de mange tilskuere, der så til, mens de fire børn fulgte deres mors kiste på den royale mil, valgte i hvert fald at råbe af Andrew:

»Andrew, du er en syg, gammel mand,« lød det altså blandt andet fra manden.

En anden af de fremmødte sørgende tilskuere tog derefter fat i manden og trak ham ned på jorden.

Der lå han med hænderne i vejret, til en politibetjent samlede ham op.

Mens manden blev ført væk fra stedet, råbte han højlydt: »Ulækkert« i retning af den royale procession.

Derudover kan man på videoklip fra hændelsen høre, at manden siger:

»Jeg har ikke gjort noget forkert.«

Politiet har siden oplyst, at man har anholdt en 22-årig mand 'i forbindelse med brud på freden under den royale mil'.