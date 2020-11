Boldbaner, legeplads og klasselokaler.

Det er ikke noget, der ofte er en del af handlen, når man køber ind på det danske boligmarked.

Men ikke desto mindre er det netop det, du kan erhverve dig, hvis du byder på Hoven Friskole, der netop er begæret på tvangsauktion.

Det skriver boligvisningssitet Boliga.dk.

Da ejendommen blev opført tilbage i 1957 var det en folkeskole, men indtil i sommer, hvor skolen lukkede, har adressen fungeret som friskole og børnehus i den lille by Hoven udenfor Skjern i Vestjylland.

Nu er fremtiden for de i alt ni bygninger altså op til højestbydende. Arealet tæller blandt andet en krocket klub, en undervisningsbygning og flere udhuse samt et grundareal på mere end 3,6 hektar.

Flere tvangsauktioner?

Ligesom resten af boligmarkedet, har 2020 været et noget anderledes år for tvangsauktionerne, der ellers har været inde i en årrække, hvor færre og færre boliger har måttet handles på tvangsauktion.

Det kan dog være slut: Tidligere på året sagde eksperter, at det faldende antal af auktioner i 2019 og starten af 2020, var et tegn på, hvor godt det gik på det generelle boligmarked, men at coronasituationen også kunne gå hen at påvirke den positive tendens:

»Det kan ikke udelukkes, at nogle af de fremtidige tvangsauktioner sandsynligvis ikke var opstået, hvis vi ikke havde haft den nuværende Corona-situation,« sagde advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen fra Dahl advokatfirma, der specialiserer sig i tvangsauktioner til Boliga.dk i foråret.

Mange tvangsauktioner er i årets løb blevet udskudt på grund af restriktionerne i landets byretter, men er løbende taget op igen i takt med at landet åbnede mere op.

Auktionen på Hoven Friskole afholdes ifølge tvangsauktionssitet itvang.dk i Retten i Herning den 4. december klokken ti.

Se skolen her