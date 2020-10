Nager den dårlige samvittighed, når Vuffer skal tilbringe weekenden på hundepension, mens resten af familien råhygger på et lækkert hotel? Det er helt unødvendigt, for flere hoteller i Danmark byder familiens pelsede medlem velkommen.

Spa, hav og gourmet

Midt på stranden i Helsingør ligger Marienlyst Strandhotel som en perle af selvforkælelse for krop og sjæl. Det er luksus og afslapning i rå mængder, og i spaen er der et inferno af behandlinger, saunaer og dampbad. Med havet og Kronborg Slot som kulisse for de opvarmede udendørs infinity pools er der skruet op for smukhedsbarometeret.

I restaurant 1861 kan man indtage en femretters gourmetmiddag med fuld havudsigt i det smukkeste hjørne af hotellet. Her bliver alle sanser stimuleret af årstidens retter, mens lækre bobler og vine skvulper i takt med bølgerne lige uden for panoramavinduerne, hvor solnedgangen bader skyer og hav i sine orangerøde stråler.

Sauna i skoven

I Snekkersten byder Comwell Borupgaard på smukke, gamle træer i helt grønne omgivelser. Der er masser af plads i den frodige park, som omkranser hotellet, og mange spændende dufte for den firbenede. Om aftenen lyses træerne op, så man virkelig fornemmer kraften fra træerne.

Hotellet byder på hyggelige værelser med udsigt til grønne områder, og personalet, som er meget glade for hunde, efterstræber, at hundene bor i stueetagen, hvor der er køligst. De lufter gerne hunden, hvis der er behov for hjælp til det. Spaen rummer mange muligheder for afstressning og selvforkælelse, og fra den udendørs sauna får man det smukkeste panoramakig til en skovsø omkranset af smukke, grønne træer. Det er ren balsam for sjælen.

Fjordudsigt

På Comwell Roskilde bliver hunden budt velkommen med en pose godbidder. Værelserne er smukt indrettet i nordisk stil og med store vinduer og skøn udsigt til grønne områder eller fjord. Hunden kan trygt være på værelset, mens økologiske og lækre måltider indtages i hotellets restaurant. Man hænger blot et 'hund på værelset'-skilt på håndtaget, så personalet er informeret i alle tilfælde, mens man er væk.

Fjorden ligger kun en spytklat fra hotellet, hvor såvel to- som firbenede kan tage sig en dukkert i det klare vand. En hurtig køretur gennem smukke alleer, forbi Ledreborg Slot med majestætisk tronende træer, der fletter grene og blade mange meter oppe i luften over vejen, ligger Sagnlandet Lejre. Her er der timevis af spændende oplevelser fra fortiden. Ikke mindst den imponerende rekonstruktion af vikingetidens kongesal, sejltur i træstammer og besøg i værksteder fra fortiden. Og hunde er selvfølgelig velkomne i snor.

Fra København til Aarhus på 45 minutter

Det er både nemt og bekvemt at tage hunden med på en smuttur til Aarhus. Hop på vandflyveren, som dagligt pendler mellem Langelinie i København og havnen i Aarhus. Små hunde under 6 kg kan sidde på skødet i kabinen, mens de større hunde kan flyve med i et bur bagest i flyet. Og så er det ellers bare at læne sig tilbage i 45 minutter og lade den storslåede, danske natur stå for underholdningen over byer, fjorde, marker og hav.

I Den Gamle By er der liv, duft og stemning, og hunde i snor er velkomne i gaderne. Der er kroge til hundeparkering, når man vil se de fascinerende, gamle huse indefra. En gåtur på cirka tyve minutter derfra ligger Aarhus Street Food. Lad næsen føre an i de talrige madboder, som bugner af lækkerier for enhver smag. Efter et godt måltid kan man læne sig tilbage i en sofa – inde eller ude – låne et brætspil og nyde den summende stemning.

I hjertet af København

I første række på Kalvebod Brygge ligger det femstjernede Copenhagen Marriott Hotel. Her bliver hunde behandlet som konger med chesterfieldsofa i miniformat og godbidder i goodiebag. Mulighederne for at gå tur i området er mange, og vandet udgør en smuk kulisse.

Fra restauranten og baren i stueetagen kan man nyde en middag og et glas til den smukke udsigt over bryggen fra den fredelige side. Og vil man trone side om side med sin hund, kan middagen indtages fra værelset, mens tankerne flyder i takt med strømmen af de små både, der roligt bevæger sig forbi hotellet.

TIP:

Tag hundens egen kurv, mad- og drikkeskål og et stykke af dens eget legetøj med på hotelferien. Så har hunden altid noget, den kender og føler sig tryg ved, når den er alene på værelset, og I eksempelvis er ude at spise.

TIPTIP:

En lang gåtur i skoven eller langs vandet har samme effekt på hunde, som en tivolitur har på os mennesker. Det er ren lykke og spændende nye dufte – og vigtigst af alt med til at trætte vores firbenede venner. En helt perfekt måde at starte en hotelferie på. Brug formiddagen i en hundeskov, så hunden er godt træt, når man indlogerer sig på hotellet. På www.dyr.dk/hundeskove er der oversigt over hundeskovene i hele Danmark – og et overblik over regler og gode råd.