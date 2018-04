Inden længe behøver du måske ikke at ’tie stille’, bare fordi du holder munden lukket.

Med en ny dims fra det amerikanske forskningsinstitut Massachusetts Institute of Technology (MIT) kan du nemlig snakke løs, selvom du udadtil ser ud til at tie bomstille.

Det skriver MIT i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en video af den nye teknologi i brug.

Heldigvis er der endnu ikke nogen, der har fundet på at udstyre den nye elektronik med en højtaler, og dermed er fordelen ved den faktisk, at den er lydløs, fremhæver forskerne.

Den nye opfindelse bruger elektroder langs kæben, der kan fornemme elektriske signaler fra din kæbe og dit ansigt.

De elektriske signaler bliver skudt af, selvom du ikke siger lyden højt og bare nøjes med at tale ’inde i munden’.

En speciel mikrofon sender lyd direkte ind i kraniet og ind til det indre øre. Dermed behøver du heller ikke at have en mikrofon i øret for at høre lyd fra apparatet.

Dermed kan du både sende beskeder og høre et svar uden at fjerne blikket fra eller lukke ørerne for dine omgivelser, påpeger forskerne.

Den nye elektronik kan hjælpe med til at bygge bro mellem mennesker og maskiner, mener forskerne.

»Vores ide var: Kunne man have en beregningsplatform, der er mere intern, som sammensmelter menneske og maskine på måder, der føles som en intern udvidelse af vores egne tanker?« siger MIT-forskeren Arnav Kapur, der har ledet udviklingen af det nye system.

Men der er oplagte, konkrete anvendelser for teknologien, mener professor Thad Starner fra Georgia Insitute of Techonology.

»Man kunne forestille sig alle de her situationer, hvor du har et støjende miljø, såsom flyvedækket på et hangarskib, eller bare steder med en masse maskineri, såsom et kraftværk eller en trykpresse,« Thad Starner i pressemeddelelsen fra MIT.

Han forestiller sig også, at teknikken kan bruges til specialstyrker, der skal kommunikere lydløst, eller at den kan hjælpe mennesker, der har mistet evnen til at tale naturligt.

