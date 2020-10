Velvære opnås nemt og hurtigt ved en tur i kurbad, på spaophold, spabehandling eller ved at tage på yogaretreat. Mulighederne er mange, og de findes overalt i Danmark. Det vigtigste er at komme ned i gear, give sig selv en pause fra hverdagen, slippe Zoom-møderne og zoome ind på sanserne og pleje sig selv.

Ni’mat – Københavnervelvære

Når man træder ind af døren i Vendersgade, bliver man modtaget af en imødekommende spaværtinde, som serverer signaturte og snacks og fortæller om dagens program. Bestiller man en tempelmassage, får man først en fodbehandling smukt akkompagneret af et glas bobler. Den boblende følelse forlænges af en yderst kompetent kropsmassage. Og når kroppen herefter er helt afstresset og afslappet, bliver man fulgt til Vandtemplet, hvor kroppen omsluttes af bobler, damp og scrub. Hos Ni’mat sænker man hastigheden og trækker vejret helt ned i maven.

Kurhotel Skodsborg – Nordsjællandsk luksus

Med en spa-lunch på Kurhotel Skodsborg mærker man velværen indeni og udenpå. Start med velsmagende palæosmørrebrød i The Lobby, efterfulgt af selvforkælelse i spaen. Gusmestrene øser gavmildt ud af gode råd og viden, mens man bevæger sig fra hydromassage til infrarød sauna. I saltdampbadet opnår man både udvendig og indvendig renselse, ligesom man i saunagus med æteriske olier giver kroppen mulighed for at svede igennem, inden man hopper i Øresund, som køligt kærtegner den ophedede krop. Her sætter man hverdagen på pause og forkæler sanserne. Har man behov for ekstra forkælelse, kan behandlinger tilkøbes for et mindre beløb.

Hotel Vejlefjord – magisk saunagus

Natur, smukke, høje træer og fjordudsigt er, hvad der modtager en, når man ankommer til Hotel Vejlefjord. Her er der plads, luft og masser af smuk natur. Spaen er både udendørs og indendørs, og alle sanser bliver udfordret og udforsket. Ild- og is-badene, som er henholdsvis 42 og 1,2 grader, sætter selv den sejeste viking på prøve, mens vekselvirkningen mellem kulde og varme både renser kroppen og forbrænder kalorier. I lydbadet mærker man for alvor magien ved at flyde vægtløs i vandet, mens meditativ musik strømmer ind i ørerne – under vandet. Alle sanser bliver stimuleret her, og har man lyst til at forlænge oplevelsen, er der gode muligheder for at overnatte på hotellet, som også byder på smagfuldt sammensatte madoplevelser med henrivende udsigt. Spaen holder åbent til midnat i weekenderne, og selv om man tjekker ud klokken 11, kan man suge den sidste magi ud af spaen frem til klokken 13.

Great Northern – spa og golf

I Kerteminde på Fyn ligger Great Northern, som oprindeligt er et golfhotel. Arkitekturen er nordisk inspireret med bygninger, som troner majestætisk i terrænet. I spaen er der skruet op for panoramaudsigt, æstetik og højt serviceniveau. Fra liggestolene kan man via en knap hidkalde en tjener, som bringer snacks og drikkevarer, mens man nyder udsigten over terrænet. Man kan låne iPad og høretelefoner og lade sig guide gennem en blid meditation eller bladre sig igennem sladder og boligindretning. Den store panoramapool rummer hydromassage, og svømmer man gennem glasdøren, kan man opleve udendørs infinity pool midt i naturen. Her maler efterårssolen himlen lyserød, i takt med at kroppen skifter farve i de kolde og varme bassiner, saunaer, damp- og saltbad.

The Falcon – et yogaeventyr

Er man ikke til spa, kan wellness også opnås i andre former. For eksempel på Bornholm, hvor The Falcon Hotel byder på rå natur og yogaretreat i samarbejde med Sing Tehus. Her bringer man kroppen i balance med hatha yoga, vinyasa yoga og yin yoga. Maden er grøn og vegetarisk med gode Bornholmske råvarer, og der serveres forskellige teer til hvert måltid. Hotellet er en oase af ro med meditative gopler, afslappende stemning, bløde stole med plads til at trække vejret helt ned i maven.

Nordtyskland

Syd for grænsen i Nordtyskland har man lange traditioner inden for spa og wellness. Besøg for eksempel Vitalhotel Alter Meierhof, en perle ved Flensborg Fjord omgivet af skov, eng og vand. Det er kilden til ro og afslapning – med enestående udsigt til den danske kyst og talrige muligheder for forkælelse i det 1400 m2 store wellnessområde, som foruden de mest gængse oplevelser byder på Hamam- og Rasul-ceremoni, så man rejser hjem med babyhud. Et andet sted i Flensborg ligger det femstjernede spahotel Das James, som byder på mere end 2.000 m2 spa fordelt på tre etager. Her vælger man frit mellem saunaer, dampbad, rooftop-pool og friskluft-terrrase med udsigt over Flensborg fjorden.

TIP:

Når man tager i kurbad og spa, behøver man blot at medbringe badetøj. Der er både håndklæder, badekåber, slippers, shampoo, creme og hårtørrer til rådighed.