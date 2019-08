Carsten Jørgensen, startede med at løbe som 10-årig og kan ikke forestille sig et liv uden løb.

»Jeg lever, når jeg løber. Det giver mig luft. Jeg vil løbe, så længe jeg kan.«

Sådan lyder det fra den legendariske seksdobbelte vinder af Eremitageløbet, Carsten Jørgensen, 48.

Han var i sidste halvdel af 90’erne et internationalt topnavn med EM-guld i cross i atletik og VM-guld i stafet og individuel VM-bronze på langdistancen i orienteringsløb.

»Atletikken har givet mig meget, men jeg er først og fremmest orienteringsløber,« understreger han.

Den langlemmede, råstærke sjællandske fighter elskede det varierede terræn i Dyrehaven med de mange stigninger. Jo hårdere, des bedre. Hans største styrke var i bakkerne.

På den internationale scene gik han under navnet 'The Moose', elgen, på grund af sin kraftfulde stil.

Hans bedste tid på E-løbets 13,3 kilometer lange rute er 38.45 fra 1998. Blot fem sekunder fra Henrik Jørgensens løbsrekord fra 1987. En strid modvind op mod slottet efter ni kilometer kostede måske rekorden.

»Jeg tænker tilbage på mine mange eremitageløb med glæde. Jeg var med første gang som 10-årig. Det var stort for en dreng fra landet, der lige var begyndt at løbe. Jeg overtog et startnummer fra en kammerat, som var blevet forhindret,« mindes han.

»De første år måtte jeg sno mig gennem menneskemylderet. Jeg var dybt fascineret af, at man kunne samle så mange til et løb. Eremitageløbet var det største, man kunne komme med til, og intet løb har motiveret så mange danskere som den årlige fest i Dyrehaven. Også senere, hvor jeg løb for at vinde, var det en oplevelse at være med. Jeg er stolt af mine seks sejre. De betyder meget for mig.«

Den første sejr vandt han i 1993 foran Klaus Hansen, den anden året efter over det kenyanske verdensnavn og senere vinder af maratonløbene i Berlin, Boston og Prag, Elijah Lagat, og fire gange henviste han en anden seksdobbelt vinder, Dennis Jensen, til andenpladsen.

Den vilde duel med Elijah Lagat er gået over i Eremitageløbets historie som det flotteste og mest medrivende nogensinde.

»Jeg havde ikke drømt om at slå en af de bedste kenyanere. Vi lagde ud i et morderisk tempo med 2.33 for den første kilometer. Lagat rykkede halvanden kilometer før mål, og jeg måtte fighte det bedste, jeg havde lært, for at hænge på og gav alt på den sidste bakke. Det var benhårdt arbejde. Lagat kiggede til den forkerte side og blev overrumplet. Jeg kan huske, at han var overrasket og skuffet bagefter,« siger Carsten Jørgensen.

Carsten Jørgensen flyttede i begyndelsen af nullerne til Christchurch på New Zealand. Han er gift med den new zealandske orienteringspige Jenni, som han mødte til et orienteringsløb i Kina. De har to piger, Kaia, 15, og Torun, 10, som har arvet forældrenes interesse. Den ældste deltog i junior-VM i orienteringsløb i Silkeborg i juli.

Carsten Jørgensen er ingeniøruddannet fra DTU og arbejder som dataingeniør ved kommunen i Christchurch.

»På min arbejdsplads havde de læst på nettet, at jeg blev kaldt ”The Moose”. Det synes de også er sjovt at kalde mig,« ler han.

Sammen med sin familie er han på ferie i Danmark fra slutningen af juni til engang i september.

»Jeg prøver hvert år at komme hjem til familien. Ingen af os bliver jo yngre,« siger han, da B.T. besøger ham i et sommerhus ved Tisvilde.

For 21 år siden satte Carsten Jørgensen to danske rekorder, som stadig står og understreger hans unikke klasse og spændvidde. I Lissabon løb han 10.000 meter på 27.54.76, og i Uster i Schweiz satte han rekord på halvmaraton med 1.01.55.

