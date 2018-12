Wellness eksperten Richie Bostock, der fokuserer på vejrtrækningsteknikker, har afsløret sine bedste tips til at klare stressede situationer og angst.

Richie Bostock fortæller til Femail, hvordan vejrtrækningsteknikker kan give dig ro i disse fem forskellige scenarier:

Generel angst:

Metoden kaldes 1-2-1, og refererer til varigheden af de trin, der indgår i øvelsen, som er én del indånding, to dele udånding og én del pause.

Start med at lægge begge hænder på navlen og træk vejret ind gennem næsen, så du mærker dine hænder løfte sig, hvorefter du puster ud og mærker dine hænder sænke sig igen.

Træk vejret stille og roligt med tre sekunders indånding, seks sekunders udånding og tre sekunders pause.

Hvis det er behageligt, så udvid tiden, så du tager trinene 4-8-4 eller 5-10-5.

Gentag øvelsen i fem minutter.

Stress på arbejdet:

Denne metode benytter sig af din hjerterytme og bruges til at afslappe dit nervesystem.

Find et behageligt sted at sidde og luk øjnene.

Find din puls på håndleddet.

Træk vejret til rytmen af dit hjerte, hvor din ind- og udånding hver varer fem hjerteslag.

Træk vejret ind og ud gennem næsen.

Gentag vejrtrækingen i fem minutter.

Søndags træthed:

Denne vejrtrækningsøvelse er god til at få lidt ekstra energi, hvis du er lidt nede eller bare lidt træt i kroppen af at sidde stille hele weekenden.

Tag tre hurtige vejrtrækninger gennem næsen, hvor du fylder dine lunger mere og mere op.

Udånd med et stort suk gennem munden.

Gentag mønsteret i to til tre minutter og læg mærke til, hvordan din energi ændrer sig.

Før en konflikt/konfrontation:

Denne øvelse blev oprindeligt udviklet af japanske zen mestre, men blev gjort populære i Vesten, da man fandt ud af, at de amerikanske Navy SEALS brugte den før de skulle i kamp.

Øvelsen kaldes kasse-formen, hvor den deles op i fire dele af samme varighed. Varigheden kan du selv bestemme, men du kan starte med fem sekunder.

Begynd med at fylde dine lunger gennem næsen i fem sekunder.

Hold vejret i fem sekunder.

Udånd i fem sekunder.

Hold vejret i fem sekunder.

Gentag mønsteret i mindst fem minutter, eller indtil du er fuldstændig afslappet.

Traumatiske situationer

Det sidste tip omhandler situationer, hvor du er udsat for noget traumatisk, som eksempelvis et biluheld, eller hvis et familiemedlem får et hjertestop.

I sådanne situationer vil de fleste holde vejret. Her er det vigtigste, at blive ved med at trække vejret stille og roligt og helt ned i maven.

Dette vil hjælpe dig til at holde hovedet koldt og ikke gå i panik.