Lodne æsler og gi’raffen mad.

Hvis man ikke lige vidste, at en giraf dør, hvis hovedet kommer under hjertehøjde og i øvrigt ikke kan rejse sig op, hvis det sker, så ved man det, når man har været på tidlig morgentur i Knuthenborg Safaripark. Det er faktisk lidt magisk at få lov til at komme helt ind hos girafferne, hvor de spiser. Man er meget tæt på dem, og de er de mest forsigtige dyr, så man skal være helt, helt stille.

Knuthenborg Safaripark har udvidet med endnu flere safaritelte mod Savannen, og der er også telte lige ud til abeskoven. Her spurgte en kvinde en ung 'ranger' efter ørepropper, fordi hun mente, de larmede lige lovlig meget. Så man er virkelig tæt på! Og det er det vilde liv på Savannen, når man overnatter i parken. Man er der på dyrenes præsmisser, og det er vildt skægt. Man spiser, sover og drikker morgenkaffe lige ud til de mest prægtige dyr. Der kan ikke findes et barn eller en teenager, som ikke synes, det er fuldstændig forrygende!

Mens man selvfølgelig ikke kan nusse hverken giraffer, næsehorn eller aber, så kan man kæle de sødeste æsler med det kæreste pandehår. De opsøger bilerne, fordi de ved, der vanker nusserier. Og selv om det er fantastisk med de store, smukke og vilde dyr, så er der intet, der kan begejstre som et Disney-lignende æsel eller små geder, som man også kan nusse.

Knuthenborg Camp er det, man populært kalder for Glamping. Store telte på pæle, med bad, w.c, køkken, bløde senge og varmeapparater, så man fryser ikke, selv om graderne falder i efteråret. Man kan medbringe egen mad, men der er ikke nogen grund til det, for man kan bestille det lækreste grillmad og morgenmad med alt, hvad hjertet begærer af økologiske godter. Og det er drønhyggeligt, at stå i det flotte grillhus og tilberede aftensmaden, midt mellem træerne.

Om aftenen bliver man inviteret på en særlig tur bagom safariparken og en aftenvandring gennem den skræmmende dinopark – det er ikke for de yngste. Bevares, vi ved da udmærket, at de ikke er levende, men det føltes sådan! Selv om regnen faldt, så var oplevelsen fantastisk, og de unge 'rangers' ved utroligt meget om dyrene. De havde pelsen med fra en ægte tiger, som har boet i parken, og den måtte man røre forsigtigt. Og nøj, den var blød!

Livet som falkoner

Hvor ofte får man lov til at gå en tur med en rovfugl? Det kan man som en ny oplevelse hos Bornholms Rovfugleshow. Det er essentielt, at man bestiller tid, og man er maksimalt er 10 personer på oplevelsen. Og selvfølgelig skal man være helt rask, for man er tæt på de prægtige dyr! Det er endnu en coronavenlig oplevelse, for alle går med god afstand til hinanden gennem naturen.

Først trænes man i, hvordan man skal håndtere fuglen, og hvordan den kan reagere. Så sættes den smukke fugl på armen. Det er dig(!), der sender den ud på jagt, og den sætter sig på din(!) arm igen. Så bliver det vist ikke større! Bagefter kan man hilse på parkens kvælerslange og fugleedderkopper, og for de lidt mere forsigtige sjæle er der skildpadden Einar.

Bornholms Rovfugleshow holder til i Rønne.

Efterårs(u)hygge på Fyn

Trænger man til gys og spænding, kan man tage på jagt efter gamle grev Dracula på Egeskov Slot i efterårsferien. Spøgefuld skattejagt og gådefulde spor er krydret med mystiske væsner, hekse og kryb, som tilsammen fører modige børn og voksne gennem de mange gange og smukke rum på det gamle slot.

På denne smukke efterårstid er slottets have pyntet op med græskar og Halloween-stemning, og man kan få stillet den lille sult med snobrødsbagning og lade fantasien få frit løb, mens man skærer græskarhoveder. I Legeskoven sørger labyrinten for ekstra skridt på skridttælleren, mens man forsøger at finde vejen ud.

Og er man til højder, kan man se det hele fra oven i trætoppen med Tree Top Walking, som byder på klatrebaner med den smukkeste efterårsudsigt.

Kildren i maven i Hansapark

Rutsjebaner og karruseller af enhver slags er hvad den skønne, tyske forlystelsespark i Sierksdorf byder på. Hansapark har særlige temaer og historier, der knytter sig til forlystelserne, og det er med til at gøre oplevelserne mere realistiske og unikke.

Går man en tur i Hansa-haven og lader sig betage af de tusindvis af skønne blomster og videre op i det 100 meter høje Holstentårn, får man det perfekte udsyn over hele parken. Og vil man kombinere højder med fart, venter Skyfly med fuld fart på flymanøvrer og loops.

I Der Schwur des Kärnan – en hyper-coaster – kan de fartglade nå op på 127 km/t på den 1.235 meter lange strækning, hvor der er garanti for skrigende medpassagerer og kilden i maven med diverse sving og loops. Hansapark ligger omkring 45 minutters kørsel fra Puttgarden og byder på mere end 125 forlystelser og fire shows.

Tæt på evolutionen i Darwineum i Rostock Zoo

Rostock Zoo gemmer på oplever om både nutidens og fortidens dyr. Man kan gå på ekspedition gennem dyreriget og møde 4.000 dyr af 380 forskellige arter fra hele verden. Fra små surikater til store gorillaer. Der er masser af plads og natur, skov og legepladser.

Både børn og voksne får et interessant indblik i dyrenes og menneskenes historie og udvikling i Darwineum, hvor man starter rundturen med en film om Big Bang, som forsøger at besvare det evige spørgsmål: Hvor stammer vi fra?

Og hører man til dem, som oplever bedst ved at røre ved ting, så er dette det helt rette sted. Her må man nemlig hjertens gerne røre ved de forskellige ting – for eksempel en ægte meteor. Tag med på en rejse 3,5 milliarder år tilbage i tiden, og lær, hvordan livet på jorden har udviklet sig.