Jul og nytår står for døren, og det giver anledning til at julehygge på B.T. med en daglig julequiz.

Deltag i B.T.s julekalenderquiz og vær med i konkurrencen om et gavekort på 4.000 kr. Til Netto. Hver dag frem til jul kan du åbne en ny låge og have mulighed for at få et lod i konkurrencen.

Konkurrencen løber til og med 24. december. Vinderen trækkes 29. december 2023 blandt alle korrekte svar og vil blive kontaktet direkte på e-mail.

Du kan læse vores konkurrencebetingelser her.