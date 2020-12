Den markante pragtejendom - og en af landets rigtig dyre boliger, særligt hvis man kigger væk fra hovedstadsområdet - Rosenkilde Gods på det nordlige Fyn er netop kommet tilbage på markedet.

Dermed har du muligheden for at erhverve dig titlen som godsejer i den opulente bolig, som ligger på intet mindre end 3,2 hektar jord tæt på Lillebæltsbroen udenfor Middelbart.

Det skriver boligvisningsitet Boliga.dk.

Det kræver dog, at du er god for 25 millioner kroner, som er det prisskilt, der følger med det nye udbud af liebhaverhjemmet - for den pris får du 775 kvadratmeter bolig og to hektar jord.

Hvis du derimod gerne vil købe både hovedhuset og de omkringliggende bygninger - med blandt andet også et ridecenter, stalde og erhverv på over 15 hektar jord - så kan du købe hele molevitten for 42 millioner kroner.

Rosenkilde blev oprindeligt udbudt til salg i 2016 for 60 millioner kroner - men efterfølgende blev prisen justeret ned i løbet af de to år, den var på markedet, ned til 42 millioner - som altså også er den pris, du nu kan få adressen for - hvis du vel at mærke vil have hesteafdelingen med.

Moderne bekvemmeligheder

Modsat mange andre herregårde og godser rundt omkring i landet, har Rosenkilde Gods ikke mange hundrede år på bagen - derimod blot lidt over et årti.

Det betyder også, at middelalderkælder og voldgrav er byttet ud med moderne, eksklusive bekvemmeligheder, der løbende er blevet opdateret:

Både en parkeringskælder med plads til adskillige biler, et luksuriøst køkken, et motionsrum og flere “lejligheder” i boligen, er der ifølge salgsmaterialet fra liebhavermægleren Unni Estates blevet plads til.

Rosenkilde Gods er ifølge Boliga.dk lige nu den dyreste bolig til salg på Fyn og Øerne - efterfulgt af Broløkke Gods, der ligger på det sydlige Langeland.

Her skal du slippe 23 millioner kroner for de næsten 5.000 kvadratmeter bolig og erhverv i det historiske hjem fra 1872.

