Godt nyt for dig, der vil satse på hurtige gevinster på aktiemarkedet - nu kan du få hjælp fra eksperterne.

Hvis du godt kan lide at bruge noget af din opsparing på at spekulere i de hurtige og umiddelbare gevinster, kan du nu alliere dig med nogle af markedets bedste eksperter. De sender dig tips på mail og sms, når du skal være opmærksom på interessante aktier.

Tjenesten hedder Økonomisk Ugebrev Trader, og findes i to varianter: Én for den forsigtige investor med en investeringshorisont på 1-3 måneder eller mere, og én for den kortsigtede spekulant, hvor der hjemtages gevinster efter få dage.

Porteføljen er yderst succesrig, og gav alene sidste år et afkast på 42 procent.

Klik her og prøv ØU Trader for kun 9 kr. i 14 dage.

Hensigten med de spekulative aktietips er at hente kortsigtede gevinster i både stigende og faldende markeder. De spekulative aktietips indebærer en større risiko, dvs. der både er mulighed for større gevinster, men også risiko for større kurstab.

»Økonomisk Ugebrev Trader henvender sig til almindelige investorer, der gerne vil i gang med at investere i danske aktier og certifikater. Vi tager dig i hånden og forsøger at sikre, at du ikke kommer galt afsted med kæmpetab. Vi har analyseret danske aktier i mere end 25 år, og vi kender selskaberne og deres topledelser på kryds og tværs. Historisk har vi klaret os betydeligt bedre end markedet,« forklarer Morten W. Langer, der er chefredaktør og analytiker hos Økonomisk Ugebrev.

Du får:

Handelsbeskeder i portefølje om danske aktier på SMS & mail

Adgang til liveopdateret portefølje

2 daglige nyhedsmails med aktienyheder

Klik her og prøv ØU Trader for kun 9 kr. i 14 dage.