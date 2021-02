Chefredaktør Morten W. Langer fra Økonomisk Ugebrev forklarer, hvorfor aktiemarkederne har været urolige - og hvorfor optimismen nu er vendt tilbage.

Over de seneste uger er optimismen for alvor vendt tilbage til aktiemarkederne: Vi kan nu konkludere, at det var balladen om Gamestop, der fik de store investorer til at tage øgede risikopræmier, fordi de var usikre på, om der lige pludseligt var opstået nye spilleregler på aktiemarkedet, de ikke kunne vurdere betydningen af.

Men fænomenet forsvandt næsten lige så hurtigt, som det var opstået, og markedet faldt til ro meget hurtigt derefter. Så nu fortsætter aktiemarkederne opad igen, og der kan være meget mere på vej.

Vores kortsigtede positive syn på aktiemarkederne skyldes kort og godt det fornyede momentum: S&P 500 indeks har senest sat nye rekorder, og det ledende tyske DAX indeks er ved at gøre det samme. Samtidig er de store investorer igen i gang med at tage markant mere risiko på bøgerne.

Samlet set er den oplagte vej herfra yderligere stigninger på aktiemarkedet. Spørgsmålet er, hvilke sektorer, der vil blive favoriseret?

Baseret på udviklingen i de europæiske Stoxx 600 aktier ser det ud til, at industriaktierne vil klare sig bedst herfra. Logikken er da også oplagt, da vaccinerne på et eller andet tidspunkt i år må betyde genåbning af samfundene, og det vil understøtte den økonomiske vækst.

Vi ser også fortsatte kursstigninger i bankaktierne, der bliver understøttet af bedre konjunkturer, men især af stigende obligationsrenter. Største joker for bankerne er stadig, hvad der sker, når de statslige hjælpepakker udløber. Vil den forventelige konkursbølge også ramme bankerne, eller bliver det kun staten, der må bære et enormt milliardtab ved blot at udskyde betaling af skatter og moms, som virksomhederne i mange tilfælde ikke har penge til, når regningen skal betales?

Her er den største faldgrube for aktiemarkederne:

På den lidt længere bane ser stigende obligationsrenter ud til at være den største deal breaker for fortsat stigende aktiemarkeder.

Langt hen ad vejen har de stigende værdiansættelser været baseret på, at en alternativ investering i obligationer var uattraktiv, fordi det indirekte afkast (incl. risikopræmie) på aktier var langt større. Selv en Price/Earning på 30 på en aktie modsvarer jo et indirekte afkast på over tre procent, og det er rigtig godt i forhold til en obligation, der giver minusrenter.

Men hvis obligationsrenten stiger markant, vil styrkeforholdet mellem aktier og obligationer ændre sig til obligationernes fordel. Og det kan give et generelt skred nedad på aktiemarkedet.

Vi er ikke der endnu. Men vi bemærker, at den toneangivende tyske ti-årige statsobligationsrente gør anslag til at afslutte en mangeårig faldende trend, og den begynder tydeligvis nu at vende opad, jvf. denne graf.

At der er ved at ske noget stort på obligationsmarkedet understøttes også af, at de langsigtede inflationsforventninger den seneste måned er ændret markant i opadgående retning.

Som det fremgår af denne grafik over forward inflationen i USA ligger inflationsforventningerne nu på det højeste niveau siden november 2018, altså i over to år.

Fortsætter denne forward inflation opad i samme tempo, er det noget aktiemarkedet også vil blive påvirket negativt af. Og det kan komme før, end vi umiddelbart forventer det.

Ugens danske vindere og tabere:

Ugens hurtigløbere fik i høj grad ekstra energi på grund af regnskaber, der var bedre end forventet, eller regnskaber, der levede op til udmeldte forventninger, men hvor markedet i udgangspunktet var skeptisk.

Eksempelvis kom ChemoMetec med endnu et godt regnskab, og selvom der er rigtig meget godt indarbejdet i den aktuelle tårnhøje værdiansættelse, så steg den efter regnskabet 10 pct.

At Ambu også fortsætter fremmarchen, trods en ekstrem værdiansættelse, viser, at de store investorer fortsat er villige til at betale en meget høj pris for kvalitet, og hvor der er en kombination af stabilitet i produktmarkedet, men udsigt til langsigtet vækst i selve forretningen.

Også Lundbeck gik frem på en langsigtet fortælling: Ledelsen ser fornyet vækst lidt længere frem, og det blev belønnet, selvom det konkrete regnskab ikke var prangende.

Bavarian gik frem på historien om, at selskabet kan spille en rolle i forhold til de fremtidige COVID-19 vacciner, selvom det synes usandsynligt, fordi der skal anvendes rigtig mange penge til et eventuelt udviklingsforløb.

Ellers var det i høj grad industriaktierne, der blev belønnet for den tilbagevendte risikovillighed hos de professionelle investorer. Der var solide stigninger til blandt andet GN Store Nord, Carlsberg, SP Group, Demant, DS Norden, Mærsk og DSV.

