Måske er du ikke spion til daglig, men derfor kan du godt være ligeså stilet som en. Herretøjsforretningen Herrernes Magasin har været med til at klæde de to spioner i den anmelderroste dokumentar Muldvarpen på.

Hvad sker der, hvis man gå undercover i forsøget på at afsløre Nordkoreas korrupte og farlige metoder, men bliver opdaget? Heldigvis er det ikke tilfældet i dokumentarserien Muldvarpen, som den kendte dokumentarist Mads Brügger står bag.

I serien følger vi Ulrich Larsen, førtidspensionist og tidligere kok, som i ti år går undercover for at få indblik i Nordkoreas lyssky aftaler om alt fra oliesmugling, narkotika og højteknologiske våbensystemer. Med sig har han også den »falske forretningsmand«.

For de to herrer gælder det om ikke at blive opdaget, men i stedet spille spillet så godt, at de kan få Nordkoreas brud på sanktioner og love på kamera.

Det kræver sin mand – og sit jakkesæt. Sidstnævnte hjalp Herrernes Magasin filmholdet med.

»Billedet i mit hoved af de her to mænd uden en vej ud og oppe imod en diktaturstat var til tider ret stressende og en smule skræmmende,« siger David K, ejer af Herrernes Magasin.

At skulle iklæde de to mænd, så de ikke blev afsløret var altså ikke helt uden nervøsitet.

Den falske milliarder

Jim Trache-Qvortrup spillede rollen som milliardæren med en mod på at handle med hvad som helst. Hans look skulle både illustrere »excentrisk, old-school money og højadrenalins livsstil.

Der er ingen plads til fejltagelser og looket skal både være troværdigt og stilfuldt.

